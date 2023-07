Nejmenší z Brna odchází. Musa Alli druhou ligu hrát nechce, kam zamíří?

Tři góly a šest asistencí v pětatřiceti startech. To je vizitka Waleho Musy Alliho. Nejmenší hráč FORTUNA:LIGY (160 cm) se stal jejím oživením, vedle střelce Jakuba Řezníčka a špílmachra Michala Ševčíka táhl ofenzivu Brna.

Kdyby šikovný driblér chtěl, může v Česku zůstat, zájem prvoligových celků by byl. Jenže on chce do ciziny, už dříve působil v rakouském Amstettenu a v estronském Kalevu. „Ve Zbrojovce stoprocentně nebude. Nemá pro něj smysl, aby hrál druhou ligu. Teď čekáme na vyjádření klubů, do kterých by mohl přestoupit,“ sdělil jeho zástupce Jiří Petr s tím, že jasno by mohlo být do konce tohoto týdne.

O Musu Alliho se zajímají kluby z Polska, mluvilo se o belgických týmech St. Truiden či Kortrijk. Aktuálně je prý ve hře chorvatský Hajduk Split i jeden mančaft z Turecka.