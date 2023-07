Kroměříž zpět ve druhé lize: tréninky po práci, 62 permic a pomoc od Brabce

Několikaletý plán se podařilo splnit, Kroměříž s dvoubodovým náskokem na druhý Hlučín opanovala minulou sezonu MSFL a vrátila se do druhé ligy. Teď nastává druhá část dlouhodobé vize: v úvodním ročníku profesionální soutěž zachránit a postupně v ní čím dál více zakořenit.

Jednoduché to však nebude...

„To si uvědomujeme,“ přikyvuje předseda Karel Heinz. „Nicméně připravovali jsme se na to, tvořili tým a cíleně k tomu vybrali trenéra. Doufám, že budeme dobře pracovat a zvolíme vhodný mančaft i strategii, abychom to zvládli,“ dodává.

Hanáci v minulých letech v souvislosti se zkvalitňováním kádru postupně navyšovali rozpočet, aby po postupu nepřišel extrémní náraz, například nutné zdvojnásobení. Nakonec se zvýšil o 30 až 35 procent, což dělá nárůst o 2 až 3,5 milionu korun.

„Zjišťovali jsme rozpočty jiných týmů a v tomto ohledu asi budeme na nějaké únosné spodní hranici, možná úplně na chvostu,“ netají Heinz.

V praxi to znamená, že Slavia sice bude hrát profesionální soutěž, ale drtivou většinu hráčů příjem z fotbalu neuživí. „Záleží, kolik jim stačí na živobytí a jak jsou s tím spokojeni,“ říká šéf.

Například kapitán Michal Cupák učí na základní škole matematiku a tělocvik. „Teď si užívám prázdniny: dopoledne s rodinou, odpoledne fotbal,“ usmívá se pětadvacetiletý záložník. Celodenní fičák mu začne v září, kdy bude ráno stát za katedrou. Do té doby může absolvovat dvě jednotky, tedy včetně dopoledne. To má realizační tým v plánu pro ty, co budou mít čas, zavést od srpna.

Až na jednoho fotbalistu mají všichni kroměřížští fotbalisté další zaměstnání. Vlastně to neplatí ještě o pětici baníkovců, které v rámci spolupráce Ostrava poslala hostovat. Její béčko postoupit do F:NL nezvládlo, tudíž zamířili sbírat zkušenosti o patro výš jinam.

„Měli jsme dlouhé diskuze o tom, jakým směrem jít. Prvořadá je pro nás výchova hráčů, tu jsme teď upřednostnili v případě pěti kluků, které jsme pustili do Kroměříže. Pokud o ně má zájem klub z druhé ligy a mohou ji hrát pod dobrým trenérem, je to pro ně asi lepší než je držet za každou cenu v béčku a chtít postoupit,“ vysvětluje sportovní ředitel Slezanů Luděk Mikloško.

Až na gólmana Michaela Gergelu si v prvním kole v Táborsku (prohra 0:1) připsali všichni baníkovci druholigové minuty. Marek Jaroň jich zvládl 85, Jan Fulnek 67, Stanley Charles Chukwudi 23 a David Stoklásek 5.

„Bude to chtít trpělivost. Přišli do neznámého prostředí, jiného rozestavení, schématu hry. Chvilinku to bude trvat, ale jsou obrovsky pracovití. Brali jsme si je pro herní kvalitu i charakter, typologicky jsou jiní než naši kluci,“ popisuje kouč Bronislav Červenka.

Brabcův hotel jako sponzor

Kdo se trochu orientuje v moravsko-slezském zákulisí, spolupráce s FCB ho nepřekvapí. Majitel ostravského klubu Václav Brabec totiž žije v secesní vile nedaleko kroměřížského stadionu, tamní fotbal podporuje řadu let. Však taky na dresech, přímo na prsou, bude nováčkovi svítit název Brabcova hotelu.

„Je hlavním strůjcem naší kooperace – a jsme za ni velmi rádi,“ nezapírá Heinz. „Ale nejsme ničí farmou. Chceme spolupracovat se všemi ligovými kluby, které mohou nabídnout perspektivní zajímavé hráče. Ceníme si toho, že si dokážeme vyjít vstříc, doufám, že je posuneme do áčka.“

Každého samozřejmě napadne, že větší logiku by dávalo regionální spojení například se Zlínem či Slováckem než se 110 kilometrů vzdálenými Bazaly. Ano, bylo to tématem, ale až na „last minute“ hostování Martina Kudely z Uherského Hradiště nedošlo k dohodě. Zatím.

„Se Zlínem se bavíme, ale tam jdou cestou omlazování kádru áčka. Čekáme, jestli někoho z mladých talentovaných kluků uvolní. Soupiska bude do konce přestupního období pořád žít směrem ven i dovnitř, ale domluvili jsme se, že dáme všem příležitost ukázat se,“ podotýká funkcionář.

Takový útočník Šimon Chwaszcz, autor 27 třetiligových tref v předchozím ročníku, má v 27 letech nejvyšší čas prosadit se výš. Aktuálně má Červenka k dispozici mužstvo v počtu 21+3, i s novými tvářemi by chtěl navázat na dlouhou domácí neporazitelnost. „Celá sezona bude o drobnostech, detailech, chybičkách,“ myslí si.

Slavia bude spokojená s návštěvností kolem tisícovky, klub se i ve skromných podmínkách snaží posouvat dopředu také v práci s fanouškem. Současnou prioritou je přechod na online nákup vstupenek, aby před duelem s Prostějovem nedošlo k frontám jako v Mladé Boleslavi. Permanentek se ke středečnímu dni prodalo 62, loni to bylo 5.

„Cítíme větší zájem, chceme lidi přitáhnout na stadion a dopřát jim komfort. Postupně posouváme i zázemí,“ tvrdí PR manažer Radovan Budín, který za Slavii dřív hrál, a ukazuje třeba na zbrusu nové tiskové středisko nebo maskota Hanáčka.

„Snad nám přinese štěstí,“ shodují se všichni na Stadionu Jožky Silného. Bude ho zatraceně potřeba, outsider druholigového ročníku je navzdory sympatickému prostředí i pracovitému kolektivu jasný.