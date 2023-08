Jízdní řád převzetí Brna: Bartoňkovo odcházení, ve hře i nový stadion

Majoritní balík akcií fotbalové Zbrojovky by měl do dvou let skončit v rukou investiční skupiny Portiva, která má enormní zájem o vybudování nového stadionu v areálu na brněnském Výstavišti. Znamená to, že v klubu do té doby úplně skončí nynější majoritní vlastník klubu Václav Bartoněk. „Přichází proces jeho odcházení,“ přiznal Sportu výkonný ředitel společnosti Pavel Svoreň.