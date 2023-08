Rvačka o perlu Vyškova! Hlásí se Slavia i Plzeň. Kolik bude stát?

Cheick Souaré jako náhrada za Davida Juráska, případně Ondřeje Lingra? Může být. Trenéra Jindřicha Trpišovského dvacetiletý mladík guinejského původu, jenž reprezentoval Francii v kategorii U16, zaujal. Není divu.

Kreativní talent nastoupil na podzim do všech šesti zápasů Vyškova, odehrál kompletní porci minut a zapsal bilanci dvou branek a tří asistencí. Přímo se tudíž podílel na každém třetím gólu Kameníkovy multinárodní party, která se opět pohybuje na špici F:NL.

Do pozice nejžádanějšího zboží MFK se vyšvihl Souaré, který má ve svém profesním životopise i jeden start ve francouzské Ligue 1. Jako osmnáctiletý zelenáč naskočil v březnu 2021 na devět minut v dresu slavného Olympique Marseille (strávil v něm pět let) proti Racingu Lens (2:2). Byl tak krátce spoluhráčem Dimitrije Payeta, Arcadiusze Milika či brankáře Steva Mandandy. V závěru utkání střídal Boubacara Camaru, současnou oporu anglické Aston Villy.

Pak už se do sestavy áčka Olympique neprosadil a agentura Rainbow mu našla angažmá ve druhé české lize. Ve Vyškově je od zimy a neustále výkonnostně roste. Slavia a spol. jsou v pozoru. „Zatím neodešel a do zimy na 95% ani neodejde. Chceme dobře dohrát tuto část sezony a nic neuspěchat,“ zpražil zájemce Chalupecký.

Sportovní ambice klubu, který by chtěl poprvé v historii postoupit mezi elitu, mají aktuálně prioritu. Souarého transfer za velké peníze se bude řešit podle všeho až po skončení podzimní části. A deset milionů korun na jeho pořízení nebude stačit. Cifra, za kterou bude k mání, údajně začíná na sumě půl milionu eur (cca 12,5 mil. korun). Ve hře je i jeho přestup do zahraničí. „Chceme, aby teď hrál co nejvíc. Uvidíme, co kluby z naší top trojky nabídnou,“ nechá se překvapit jednatel MFK.

Na mladíka, který se k týmu připojil letos v zimě, pěje chválu. „Skvělý hráč, nadstandardní. Má velký potenciál,“ říká. V rezervě Marseille odehrál krajní univerzální záložník 20 zápasů (3+2). Na hřišti je schopný zastat několik pozic. Od levého beka přes krajního záložníka, halvbeka, nemá problém ani s centrální pozicí. Na tohle ve Slavii slyší.

Tuzemské prvoligové kluby mají v merku také jeho spoluhráče, tožského útočníka Idjessiho Metsoka (21), autora čtyř podzimních gólů v šesti partiích. Jezdí se na něj dívat a uvažují o jeho nákupu. Interes projevují také o obránce Goldena Mafwentu (22) ze Zambie a stopera Musu Ramathana (21), reprezentanta Ugandy. Zatímco Souaré by měl zůstat minimálně do zimní pauzy na jihu Moravy, jiná z opor by mohla dostat svolení k odchodu za lepším.

Proč? Vyškov má nachystané další perspektivní borce ze zahraničí, na spadnutí je příchod jednoho kvalitního hráče do základu. Aby si klub nepřečerpal kvótu cizinců, je svolný někoho uvolnit. V jednom utkání může nastoupit maximálně pět fotbalistů ze zemí mimo Evropskou Unii.