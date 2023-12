Pernica se vrátí z Plzně „domů“. Bylo by to skvělé, řekl ředitel Zbrojovky

Velký návrat! Plzeňský stoper Luděk Pernica (33) je podle informací iSport.cz krůček od comebacku do druholigové Zbrojovky, kde fotbalově vyrostl. „Na jaře už by měl hrát v Brně,“ uvedl zdroj. Rodák z Boskovic definitivně končí šestileté angažmá ve Viktorii, jehož závěr mu pokazilo vážné zranění kolena. Přestup by se měl dotáhnout v nejbližších dnech. Možná už v pátek. „Bylo by to skvělé, ale domluvení ještě nejsme,“ konstatoval ve čtvrtek odpoledne sportovní ředitel Zdeněk Psotka.