Holeňák o potrestaném Firbacherovi: Je raubíř, má průsery, ale na hřišti...

Znal ho z národního mužstva, proto si sedmačtyřicetiletý Holeňák vzal v létě Firbachera do týmu přes pochyby okolí. Kmenový útočník Hradce Králové měl za sebou nedobré angažmá v Chrudimi, navíc se s ním táhla pověst zlobivce. Během podzimu dal sedm gólů, jenže nakonec mu byla zastavena činnost kvůli vyšetřování etické komise, což přerostlo v dvouapůlletý distanc. Uvidí se, zda ho z něj nevysvobodí angažmá ve druhé čínské lize, odkud dostal nabídku. V tuto chvíli není jasné, kam až trest dosáhne.

Co říkáte na výši trestu?

„Je přísný, ale jinak to nejde. Tyhle věci jsou špatné, musí nést následky, musí říct ne, neexistuje. Pokud to neudělá, veze se. Myslím, že ho doběhly staré věci, ale jsem přesvědčený, že nebyl žádná hlava, že by něco organizoval. Bylo mu osmnáct, devatenáct. Ale víme, že je chytlavý na některé věci.“

Proč jste si ho tedy v létě vybral?

„Odešel nám Tanko do Baníku a řešili jsme post útočníka. Filipa jsem znal z mládežnické reprezentace, kde jsme ho vedli s Lubošem Kozlem. Viděl jsem a stále v něm vidím potenciál. Pro mě byl trochu nedoceněný hráč. Proto když byla ta možnost, vzali jsme ho.“

I když má své mouchy?

„Má pověst, možná bych řekl rebela, lehce problémového hráče. Ale v Liberci jsem působil s Pavlem Hoftychem a po zkušenostech s ním jsem poznal, že je škoda takové kluky odepsat. Trochu bych to přirovnal k Honzovi Kuchtovi, s ním taky nikdo nechtěl spolupracovat a Hofťa ho nastartoval tak, že je v reprezentaci. Filip je raubíř, má svoje průsery, ale umí to vrátit na hřišti. Nám to vracel v podobě gólů, věděli jsme, že je umí dát.“

On je typický střelec, že?

„Narodil se s tím. Že se to k němu odrazí, není náhoda. Musí mít správný výběr místa, číst hru, to má od Boha. Jenže musí přidat herně, má na víc. Je to - pro mě - ligový hráč, ale hlava ho limituje. Neřeknu natvrdo, že je flink, jenže měl by být na sebe přísnější. Potřeboval by větší ctižádost, musí se do ní nutit. Ale myslím, že se nám to během podzimu dařilo zlepšit.“

Jak?

„Měl jsem na něj větší nároky, protože má daleko na víc. K nám přišel fyzicky zanedbaný, v tréninku to dostával sežrat, protože předtím měl tendenci, že mu stačí dělat jen ten základ. Projevilo se to, ale teď vyšly najevo věci, za které byl potrestán.“

Může se vrátit? Dva a půl roku je dlouhá doba.

„Věřím, že není. Kluk s takovým talentem… To by byla velká škoda přijít o takového hráče. Půl roku ukazoval, že by to mohlo jít. Bývalý trenér Liberce Jirka Štol říkal, že někdo je chytrej na fotbal a někdo ne. Filip je. Jenže musí se oprostit od puberťáckých věcí, nedělat kraviny. Člověk může udělat chybu, mě zajímá, jak na ni zareaguje. Buď zůstane stejný, nebo ho to nakopne do života.“

Firbacher v reprezentacích

U15 - 2 zápasy/0 gólů

U16 - 10/2

U17 - 11/2

U18 - 18/10

U19 - 11/5

U20 - 2/1

Firbacher na podzim

Varnsdorf - F:NL

Zápasy: 13

Minuty: 807

Góly: 7

Asistence: 0

Střely/na bránu: 26/46,2 %

xG (očekávané góly)/na zápas: 6,83/0,76

Přihrávky na zápas/úspěšné: 8,48/65,8 %

Driblinky na zápas/úspěšné: 1,78/68,8 %

Dotyky v šestnáctce na zápas: 3,57

Faulovaný na zápas: 1,9

Ztráty na zápas/na vlastní polovině: 7,14/18,8 %