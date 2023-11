Soudný den pro někdejší supertalent Hradce: hrozí mu zákaz na 15 let

Na podzim nechal připomenout, že byl brán – bez přehánění – za jeden ze světových talentů. Filip Firbacher začal střílet v druhé lize góly za Varnsdorf. Jde o to, zda nebyly v jeho kariéře poslední. V pondělí bude řešit etická komise asociace případ ovlivnění zápasu Rakovník vs. Motorlet. Útočník je v kauze označen jako podezřelý. Od konce října má zastavenou činnost.

V Olomouci se v první den příštího týdne odehraje poslední bitva kvalifikace mistrovství Evropy, Česko v ní přivítá Moldavsko. Pro Filipa Firbachera, který v mládežnických reprezentacích nastřádal v 54 utkáních 20 gólů a v roce 2018 ho britský list The Guardian zařadil mezi 60 největších světových talentů narozených v roce v roce 2001, to ale nebude hlavní bod dne na Hané.

Ve čtyři odpoledne se rozjede jednání etické komise, která jej viní že… „si nechal slíbit od pana Michala Hladíka úplatek, aby zařídil ovlivnění utkání SK Rakovník a FK Motorlet konané dne 2. 10. 2021 v Rakovníku.“ A také: „Nabídl úplatek panu Javieru Nerudovi, aby zařídil u dalších členů FAČR ovlivnění utkání.“ Také Neruda s Hladíkem byli předvolání.

Pro jedenadvacetiletého Fribachera, který je toho času na hostování z Hradce Králové ve Varnsdorfu, může mít případ fatální dopad na kariéru, hrozí mu pokuta či dlouhý (až patnáctiletý) distanc.

„Jsem z toho hodně špatný. Fotbal je můj život. Vedle toho, že hraju druhou ligu, také trénuji mládež a dělám rozhodčího. Pevně věřím, že se vše vysvětlí. Více se k celé záležitosti zatím nebudu vyjadřovat. Děkuju za pochopení,“ reagoval Firbacher na žádost o rozhovor.

Na podzim 2021 bylo Firbacherovi devatenáct let a v třetiligové rezervě Hradce Králové se pokoušel prosadit do prvního týmu.

V té době se měl zamíchat do případu, který už ostatně skončil u soudu. Firbacher v létě vypovídal na policii, nejprve byl označen za podezřelého, později za svědka. Státní zástupce poté věc (a to i u Nerudy) ještě před klasickým stáním zastavil. Naopak až při něm bylo zastaveno stíhání čtyřiadvacetiletého Hladíka.

Zajímavostí je, že jako svědek byl povolán také kontroverzní rozhodčí Michal Paták. Věc se dostala ven díky tomu, že hráči Motorletu informovali vedení klubu o nabídkách na ovlivnění výsledku. „Kluci začali dostávat divné zprávy. Že když ten zápas ovlivní, třeba spadnou v šestnáctce, tak se pískne penalta. A že kdyby ten výsledek byl podle přání, že by za to dostali nějaké peníze. My jsme byli favorit a kurzy tomu nejprve odpovídaly. Ale pak se začaly rapidně měnit. Dva tři dny před zápasem vyskočily na naši výhru nahoru,“ popsal jeden z nich anonymně.

Potíží pro hráče – a to všechny tři, kteří budou před etickou komisí – je, že fotbalové řády se nemusí ohlížet na verdikt orgánů činných v trestním řízení, což se ukázalo také u minulé sázkařské aféry, která proběhla před osmi lety.

Zda bude Firbacher (a také Neruda s Hladíkem) potrestán, nebude podle všeho jisté hned v pondělí. To proběhnou „výslechy“ komise se vyjádří později. Každopádně všem hrozí pokuty či fotbalový distanc.