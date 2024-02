Vyškov ztratil další eso! Reprezentant zůstal v Africe. Jednatel: Řešíme to

Už tento víkend startuje jarní část druhé fotbalové ligy a její lídr do ní půjde bez tří opor. Po přestupech Bienvenueho Kanakimany do Jablonce a Idjessiho Metsoka do Plzně je tady malér s klíčovým záložníkem. Třiadvacetiletý Santiago Eneme zůstal po Africkém poháru národů na černém kontinentu, neboť má problém s doklady včetně víz. „Děláme vše pro to, aby se to vyřešilo,“ ujistil jednatel klubu Martin Chalupecký pro isport.cz.