Zbrojovka a posily? Problém. Psotka: Nejsme dobrá adresa. Cíl stále postup

Rychle zpátky mezi elitu! Ale jak? Zbrojovka, po půlce sezony dřepící až na šestém místě F:NL, to zkusí také cestou zahraničních hráčů. Během dlouhé zimní pauzy dorazili tři. Jako poslední to největší jméno, stoper Simon Falette (32), reprezentant Guiney s minulostí v bundesligovém Eintrachtu Frankufurt a naposledy hráč tureckého Hatyasporu. „Rozhodli jsme se s vedením, že do toho budeme mnohem víc investovat,“ uvedl Zdeněk Psotka, sportovní manažer Brna.

Jak se vám povedlo přivést borce s tak působivým životopisem do druhé české ligy?

„S agenturou, která funguje v německé bundeslize, jsme v létě řešili příchod dvou hráčů. Během podzimu jsme dostali nějaké tipy. Když nám na konci přestupního období odřekli dva zkušení leví obránci, oslovil jsem ji. Agentura nám nabídla tohoto hráče. Proběhlo to na poslední chvíli. Jde o hotového hráče, proto nás stojí dost prostředků. Díky tomu, že v Turecku se neustále střídají trenéři, každých čtrnáct dnů z toho vypadne pět topových hráčů, co jsou bez smlouvy.“

Stoper Falette však byl volný a podepsal kontrakt jen do konce sezony. Takže jde primárně o jeho plat, ne?

„Nejde jen o něj, ale i o bonusy agenturám. Těm dneska možná platíte víc než klubům. Bohužel. Je možné, že když se postoupí, zůstane u nás déle.“

Zimní pauza byla v klubu docela živá, co?

„Na rozdíl od léta se nám nedařilo získat hráče, které jsme měli vytipované. Neustále se nám to v kádru točí. Mezi podzimem a zimou se nám povedlo domluvit se s Luďkem Pernicou. Věřím, že bude pro nás velmi přínosný v kabině i na hřišti. Podařilo se nám vyměnit brankáře Šimana za Sváčka. Přineslo to větší nasazení v tréninkovém procesu, konkurenci i kvalitu. Mile nás překvapil Gyamfi Foster (z dánského Esbjergu). Nárůst jeho výkonnosti je rychlejší, než jsme čekali. Má na to, aby mohl zasahovat do základní sestavy.“

Jak jste vyřešili pozici levého obránce, která vás pálila?

„Záměr nám bohužel nevyšel. Žádného z prvních pěti vyskautovaných hráčů se nepodařilo přivést. V poslední chvíli jsme se rozhodli, že přivedeme levonohého stopera, který může hrát i levého obránce. Tímto nám Falette přání splnil. Je možné, že ještě během jara kádr okysličíme. Chceme ho připravit tak, aby mohl hrát první ligu. Ne se do ní jenom vrátit a být v ní jeden rok.“

Mluvíte o postupu, jenže po podzimu jste v tabulce až šestí. Optimismus vás tedy neopouští?

„Není to optimismus, ale realismus. Když jsem sem v létě přišel, dali jsme si tento cíl. Všichni víme, že Brno musí být v první lize. Kádr byl tehdy poloviční a z převážné části postavený na hráčích, kteří jsou na sklonku kariéry a na pomezí první a druhé ligy. Mužstvo jsme jednoznačně potřebovali okysličit. V létě nebyl pro nevytížené hráče z prvoligových týmů problém přijít do Brna. Teď v zimě už nechtěli. Nebyli jsme pro ně dobrá adresa.“

Proč?

„Nechtěli hrát druhou ligu.“

Jak vysoko je pro Zbrojovku první místo, které nyní patří Vyškovu?

„Je daleko. Jeho náskok pro nás bude těžké dohnat, ale na baráž určitě sílu máme.“

Nebude lídr po odchodech Souarého, Kanakimany či Metsoka slabší, než byl?

„Máme informace, že tam přišlo pět ještě lepších zahraničních hráčů. Třeba Metsoko přišel v létě čtrnáct dnů před mistrákem a byl famózní. Pokud ti hráči přicházejí z druhé francouzské nebo španělské ligy, je to velká kvalita.“

Proběhne v létě nutná rekonstrukce stadionu v Srbské za sto milionů korun?

„Všichni věříme, že ano. Už je to přiklepnuté. Považujeme to za nezbytnost. Jinak by se tady nemohl hrát ani druholigový fotbal. Kdybychom hráli baráž, byl by problém s trávníkem. V případě postupu bychom mohli požádat FAČR, že bychom hráli první dvě kola venku.“