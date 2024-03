Radu trestají za rasismus: OSM měsíců stop! Připustil konec v Dukle, co řekl?

Rada se provinil v duelu úvodního jarního kola, který skončil na Julisce 3:3. „Na základě zprávy technického delegáta LFA a také dle záznamu z kamer bylo prokázáno, že skutečně směřoval směrem k lavičce Zbrojovky Brno urážku s rasistickým podtextem,“ uvedl předseda komise Richard Baček.

Komise zahájila s Radou řízení před dvěma týdny. V zápise z jednání stojí, že kouč Pražanů je vyšetřovaný kvůli možné urážce brněnského trenéra Tomáše Polácha výrokem „zoufalče cikánskej“.

„V zápise jen stojí ‚ty zoufalej cikáne‘, nic víc. Řekl jsem komisi, že pro mě to není žádný rasismus. Já jsem stará škola, je mi jedno, ať je to ten nebo ten. Po zápase jsem se mu omluvil, že jsem to přehnal, on se mi omluvil také. Dali jsme si kafe a uzavřeli to. Jestli je to komplot, nebo za tím někdo stojí, nevím. Za tohle osm měsíců? To nechápu,“ řekl Rada pro ČTK.

„S Duklou se odvoláme a uvidíme, jak to dopadne. Poradíme se, ale v nejhorším skončím, já s tím nemám problém. Pokud by odvolání nevyšlo, osm měsíců nesmět na lavičku je strašně dlouhá doba. To bych řekl majiteli, aby si našel trenéra, který může do zápasů,“ přidal pětašedesátiletý kouč.

„Rozhodnutí je pro nás čerstvé a není pravomocné. Trenér Rada má možnost se odvolat. Vyčkáme tedy na rozhodnutí odvolací komise,“ říká Martin Bartošek, tiskový mluvčí klubu.

„Slyšel jsem o tom, ale oficiálně nic nevím. Co na to mám říct…Zítra (v pátek) si na to musíme sednout na Dukle a domluvit se, co dál. Kdybych nemohl osm měsíců na lavičku, samozřejmě by to pro mě bylo velmi nepříjemné. Ale opravdu o tom zatím nic podrobnějšího nevím, tak se k tomu nechci vyjadřovat,“ sdělil nejprve pro iSport.cz stručně Petr Rada.

Ihned po druholigovém šlágru mezi aktuálním lídrem tabulky Duklou s loňským účastníkem nejvyšší soutěže si na sociální síti X stěžoval na Radovo chování funkcionář brněnského klubu Petr Boháček.

„Disciplinární komise zároveň neprokázala informace, které byly veřejně prezentovány na sociální síti X na účtu člena dozorčí rady Zbrojovky Brno, o hned několika hrubých rasistických urážkách na adresu realizačního týmu Brna. To je i jeden z důvodů, proč finální verze trestu není ještě vyšší,“ doplnil Baček.

Bývalý reprezentační obránce a kouč Teplic, Jablonce, Liberce nebo obou pražských „S“ je v průběhu své trenérské kariéry opakovaně trestán disciplinární komisí. Naposledy dostal Rada v říjnu třízápasový distanc a pokutu 30 tisíc korun za to, že během utkání v Chrudimi vyhrožoval asistentovi rozhodčího Tomáši Mokruschovi.

Kováč: dva zápasy stop

Dvouzápasovou stopku vyfasoval trenér Pardubic Radoslav Kováč. Kouč třináctého celku prvoligové tabulky dostal od disciplinární komise trest za vyloučení v domácím zápase 25. kola proti Ostravě, navíc musí zaplatit pokutu 30 tisíc korun. Ligová fotbalová asociace, která řídí v Česku profesionální soutěže, o tom informovala v tiskové zprávě.

Kováč byl vyloučen v 73. minutě poté, co dostal druhou žlutou kartu jeho svěřenec Martin Chlumecký. Komise potrestala čtyřiačtyřicetiletého kouče za „pohoršující, urážlivé a ponižující chování vůči delegovaným osobám“. Šest minut po Chlumeckém navíc dostal druhou žlutou kartu i Pablo Ortiz a výrazně oslabení Východočeši prohráli 0:1.

Oba pardubičtí obránci dostali standardní trest na jedno utkání a budou chybět po reprezentační pauze v zápase na hřišti Olomouce. Kováč nemůže na lavičku ani v dalším kole při domácím záchranářském duelu proti posledním Českým Budějovicím.

Jeden duel budou svým týmům chybět jablonecký Matěj Polidar za vyloučení v domácím utkání s Plzní (1:2) a olomoucký Jan Vodháněl, jenž dostal rovněž dvě žluté karty při porážce 1:2 na hřišti Mladé Boleslavi. Zápas nedohráli v plném počtu ani Středočeši, které v závěru oslabil záložník Patrik Žitný po ostrém „šlapáku“ na unikajícího Ebrimu Singhateha. Pětadvacetiletý fotbalista viděl rovnou červenou kartu a vynechá následující dvě kola se Zlínem a na Spartě.

Komise uložila i pokuty za 24. kolo. Za použití pyrotechniky v obou fanouškovských táborech pykají po vzájemném duelu Plzeň se Spartou. Viktoria zaplatí i za nevhodné pokřiky a výtržnosti svých příznivců 40 tisíc korun. Pražané, jejichž fanoušci poškodili zařízení stadionu, mají trest o deset tisíc korun nižší.

Ostrava zaplatí 80 tisíc korun a za pyrotechniku na tribunách při domácím zápase s Olomoucí. Slovácko dostalo trest 50 tisíc korun rovněž za porušení povinnosti pořadatele z důvodu rasistických pokřiků fanoušků na adresu hráče Jablonce.

