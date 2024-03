Vízek o Radově trestu: Tohle rasismus není. Šmicer se nediví, co říkají další?

Video se připravuje ... Petr Rada byl za pokřik: „Zoufalče cikánskej“ směrem k Tomáši Poláchovi ze Zbrojovky během prvního jarního druholigového kola na osm měsíců vyřazen z fotbalu. Disciplinární komise mu navíc udělila pokutu 80 tisíc korun, sám trenér se proti rozhodnutí plánuje odvolat. Jak se k výši a povaze trestu staví experti, trenéři a bývalí hráči? Anketa Disciplinární trest pro Petra Radu je... Dostatečný Osm měsíců je málo Je to příliš tvrdé

Rasismus pryč, ale u Rady to tak není Vladimír Šmicer, bývalý reprezentant a vítěz Ligy mistrů „Pokud to posoudili jako rasismus, vůbec se nedivím, že trest je přísný. Teď se po tom takhle tvrdě jde. Je to exemplární potrestání, beru to jako vyjádření fotbalu vůči rasistickým projevům. Jestli ho chceme vymýtit, musíme trestat tvrdě. Myslím, že teď u nás už nikdo nic podobného neřekne. Problém vidím v tom, že u Petra Rady není na slově cikán nic rasistického. Vyrůstal v době, která to takhle měla. Pro něj to není urážka, natož pak rasistická. Petr neodhadl, že se doba změnila.“ Vladimír Šmicer • Foto Profimedia.cz

Brát někomu práci na osm měsíců? Petr Gabriel, bývalý reprezentant a hráč Kaiserslauternu či Bielefeldu „Určitě by se tohle nemělo přehlížet, ale trest pro Petra Radu mi připadá přestřelený. Třeba tři, čtyři zápasy stop a výraznější finanční pokuta, ať to pocítí, proč ne, ale brát někomu na osm měsíců práci? Kdybychom měli jít do důsledku, neřešilo by se skoro nic jiného než urážky. Jestli si někdo myslí, že se při fotbale tyto věci nikdy neděly, je na omylu a kdo tvrdí opak, asi jsem na tom hřišti nikdy nebyl. Opakuji, že jsem proti rasismu a urážky do sportu nepatří. Fotbal by měl mít na této úrovni vysokou štábní kulturu, ale nemějme sazby za urážky vyšší, než za jiné výrazně horší přestupky.“ Kouč Dukly Petr Rada při zápase s Plzní • Foto Michal Beránek / Sport

Fotbal má jiné problémy David Kobylík, bývalý hráč Štrasburku či Olomouce „V dnešní společnosti je to závažný problém, samozřejmě se musí trestat. Ale osm měsíců mi přijde extrémních. Podle mě je to moc. Čekal jsem exemplární trest na dva až tři měsíce, třeba pět až deset zápasů. Nedovedu si představit, že by Petr Rada při jeho stylu koučinku vydržel v klubu bez toho, aby skoro tři čtvrtě roku nesměl při utkání na lavičku. Fotbal má jiné problémy, bohužel nejzávaznější je rasismus. Vezměte si poslední penaltu v Mladé Boleslavi na olomouckého Singhateha. Při takovém pochybení by v kontextu tak vysokého trestání měl sudí dostat třeba čtyřiadvacet měsíců? Je to zvláštní.“ Petr Rada • Foto Michal Beránek / Sport

Stopka na dva měsíce by byla OK Jan Laštůvka, bývalý reprezentant a brankář Šachtaru Doněck či Ostravy „V první řadě chci říct, že jsem proti rasismu. Je to exemplární trest. Pokud se nepletu, s podobným trestem jsme se v Česku asi nikdy nesetkali. Když pominu finanční stránku věci, osm měsíců je docela dost. Vezměte si třeba, když hráč dopuje a dostane zákaz například na dva roky, když hráč brutálně fauluje soupeře, dostane stopku třeba na pět, šest zápasů. Tady se bavíme o tak dlouhé době. Je to přehnané. Říkal jsem si, že finanční pokuta a k tomu stop na dva měsíce by byl adekvátní.“ Bývalý ostravský brankář Jan Laštůvka • Foto Pavel Mazáč / Sport

Úplně mimo realitu Pavel Hoftych, dlouholetý ligový trenér, dnes sportovní manažer Žižkova „Jde o likvidační trest, který se vymyká všemu, co tady doteď bylo. Z mého pohledu je až nelidský. Nerozumím mu. Myslím, že se etická komise spletla a omluví se mu. Pro Petra Radu je fotbal život. Potřebuje být mezi hráči, hodně z nich posunul. Tohle si nezaslouží. V kontextu toho, že my trenéři běžně dostaneme trest na dva zápasy a on na osm měsíců, je to celé nepochopitelné. Radiče beru jako žijící legendu českého fotbalu. I s jeho emocemi. Kolikrát jsme se taky během zápasu hádali do krve, ale vždycky jsme si pak podali ruku. Lidé, co tohle soudili, jsou úplně mimo realitu. Přišli odněkud z kanceláře a řekli: ´Dejte mu osm měsíců, ať se probere.´ Trest absolutně neodpovídá tomu, jak sportovní prostředí funguje. Kdyby dostal stopku třeba na tři utkání s nějakou podmínkou, beru to. Ale vypálit rovnou osm měsíců? Nepochopitelné!“ Bývalý trenér Mladé Boleslavi Pavel Hoftych • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Za mě je to nefér Luděk Zelenka, bývalý ligový útočník Slavie či Brna „Myslím si, že je to nesmysl. Jsem stará škola. Původně jsem ani nevěděl, koho takhle Petr Rada urazil. Umím si představit, že v kontextu utkání byl ve varu a rozjetý, takže si nebral servítky, jak ho všichni známe, ale i tak mi přijde takový trest moc. Mám pocit, že se skoro všechno může, protože někdy jsou vulgarismy na hřišti daleko horší. Bere se to jako norma vyjma dvou věcí, kterými jsou etnikum a sexuální orientace. Ukazuje to naši společnost a pseudokorektnost kolem nás. Podle mě je tohle ten důvod, proč dostal Petr Rada tak vysoký trest. Pokud budeme jeden typ urážek perzekuovat a jiní si mohou dovolit říkat skoro, co chtějí, je to za mě nefér.“ Slávista Luděk Zelenka • Foto Martin Sekanina (Blesk)

Znám to z osmdesátek, není to rasismus Ladislav Vízek, olympijský vítěz a bývalý hráč Dukly Praha „Oba jsme hráli v osmdesátkách, tedy v době, kdy se slovo ´cikáne´ bralo úplně normálně a žádná rasistická urážka to nebyla. Takhle to Petr bral i teď. Volal mi jako prvnímu a říkal, že si přitom dává pozor, protože ví, že po něm jdou. Nikdo nebude volat ´Ty zoufalej Rome!´ To abychom se v dnešní době báli cokoli říct. Ani pro mě to není rasismus. To kdyby nadával černochovi ´ne**e´, absolutně bych s potrestáním souhlasil. Ano, je v tom trošku buranství, nikdo by neměl řešit, jak kdo vypadá a podobně, z Petra to prostě takhle vyletělo. Takže ano, měl by dostat přes prsty, měl vyfasovat trest – ale takový, aby ho to štíplo. Pokuta osmdesát tisíc je strašně moc, a stopka na osm měsíců je holý nesmysl. Vždyť se mu to může protáhnout až do listopadu do první ligy, jestli postoupí. Dal bych mu tři čtyři zápasy. Když jsem s Petrem mluvil, povídal, že jestli mu to nezkrátí na půlku, skončí.“ Vladimír Šmicer a Vladislav Vízek (vlevo) • Foto Michal Beránek/Sport