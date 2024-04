Zjevení ve Spartě. Mladík (19) zaujal druhou ligu, plní roli jako Kuchta

Byla to trefa. Sparta si v zimě vytáhla z třetiligové Admiry devatenáctiletý talent. Radek Šiler zaplul po přestupu rovnou do béčka, kde z něj roste ofenzivní tahoun mužstva. Při výhře nad Vyškovem (5:3) přidal čtvrtý gól v pátém startu v druhé nejvyšší české soutěži. „Radek je velmi zajímavý hráč,“ řekl na jeho adresu trenér Luboš Loučka. Po nedělním zápase chválil také Romana Mokrovicse, autora dvou branek.

Je pro sparťany novým jménem. Přesto si každým zápasem uždibuje stále větší pozornost. Šiler v béčku dosud ani jednou nescházel v základní sestavě, po Chrudimi (2:0) a dvou brankách proti Brnu (3:2) nasadil na gólovou šňůru také Vyškov, jednoho z adeptů na účast mezi elitou.

Mladý útočník v zápase plnil podobnou roli jako Jan Kuchta v áčku. Absolvoval řadu soubojů zády k brance, z pozice hroťáka intenzivně spolupracoval s křídly Jakubem Peškem a Romanem Mokrovicsem.

Ještě v první půli pak prokázal, jak je produktivní. Mladý útočník se protlačil do vápna, a když před ním stanul strážce, balon si několikrát šikovně postrčil do strany směrem k penaltě. Brankáře Stejskala překonal střelou do protipohybu.

Šiler zaznamenal druholigovou trefu číslo čtyři. „Už v přípravě ukazoval, že má velký potenciál,“ poznamenal Loučka.

Nový trenér neměl na Šilerův příchod do mužstva výraznější vliv. Když bývalý asistent Briana Priskeho přecházel od áčka k béčku, mladík už byl ve Spartě na testech. Transfer byl oficiálně stvrzený v polovině ledna.

„Přestup se neudělal samozřejmě ze dne na den, sledoval jsem ho. Byl velmi zajímavý v zakončení,“ začal vyprávět Loučka. „Nebyl jsem si ovšem jistý, jak se dokáže poprat s přechodem z třetí do druhé ligy. Je asi překvapení i pro mě, že to zvládl až tak rychle.“

Vždyť ještě teprve před dvěma lety opustil divizní dorost Neratovic a zamířil do pražské Admiry. V ní v prvním ročníku nastupoval ve stejné kategorii a současně trénoval s A týmem, v němž zaznamenal tři góly v deseti utkáních.

Loni v létě už nebylo na co čekat. Šiler, jenž už v minuosti působil ve sparťanském akademii, se naplno procpal do prvního mužstva. Hned si uzmul pozici veledůležitého střelce. Po podzimu měl bilanci deseti branek v patnácti utkáních. Na to Sparta zareagovala jednáním a víceletým kontraktem. I když nebyla jediným zájemcem.

Mladík udělal progres. O tom není pochyb. Důkazem je, že nedávno zapsal první start v národním týmu do dvaceti let. Přitom dosud měl zkušenost s reprezentací výhradně díky futsalu, který hrál (velmi dobře) v nejvyšší soutěži za Mělník.

Nyní poprvé poznává svět profesionálního fotbalu. „Šíšovi se daří a je v pohodě i do kabiny. Jsme za něj rádi. Dal další gól a věřím, že v tom bude pokračovat,“ zmínil Mokrovics, parťák z ofenzivního trojzubce.

Mimochodem, Mokrovics (bývalý hráč olomoucké Sigmy) je další sparťanskou nadějí. K výhře nad Vyškovem pomohl dvěma brankami.

„Jsem rád, že se mu zápas povedl. Byl mimo kvůli zranění a takový start po dlouhé anabázi je skvělý. Létal po hřišti, byl cítit. Dal dva góly, což je skvělé, ale chci ho hlavně vyzdvihnout za to, že byl skvělý na balonu, sebevědomý a silný. Hodně nám pomohl ve výstavbě hry,“ zhodnotil Loučka.

Teď je na něm, aby se nejen Šiler s Mokrovicsem co nejvíc přiblížili ke kvalitě ligového áčka.