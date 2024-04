Ostudná éra Zbrojovky. Důvody, proč slavná značka upadá. Kdo ji spasí?

Video se připravuje ... Před sezonou to bylo dané jasně. Zbrojovka bude po sestupu z nejvyšší soutěže ve druhé lize dominovat a hned po roce se vrátí mezi elitu. Realita dneška? Po další ostudné porážce, tentokrát s posledním Prostějovem (doma 1:2), se slavný klub z Brna propadl až na desáté místo tabulky. Už spíš hraje o záchranu než postup do baráže. Na jaře nevyhrál výběr Tomáše Polácha z pěti zápasů ani jeden (dohromady šest v řadě), urval jen chudičké dva body za remízy. Výkony jsou mizerné, nepodařilo se najít nového trenéra a pokračují rozpaky kolem změny vlastnické struktury. Web iSport.cz vybral šest důvodů, proč se tým z druhého největšího města Česka propadá níž a níž.

Špatně poskládaný kádr Mužstvo nemá tvář, přirozenou hierarchii. Je to slepenec starších, mladých, hostů a cizinců, jejichž angažování vypadá jako slušný ústřel. S velkou pompou dorazil v zimě stoper Simon Falette, borec se zkušenostmi z bundesligy a francouzské Ligue 1. Průměrně odehrál tři zápasy, pak se zranil a doteď je mimo hru. Další bek Foster Gyamfi není taky žádné terno a mladý Dán Kristoffer Jörgensen zatím kvalit seniorského áčka nedosahuje. Paběrkuje rovněž problémový Kamso Mara. V roli lídrů mají být protřelí prvoligisté Luděk Pernica a Jakub Řezníček, ale ti se trápí sami se sebou. Na stoperu Pernicovi je po návratu z Plzně znát, že ze zdravotních důvodů dlouho nehrál, chybí mu jistota, dynamika. Jakub Řezníček se přestal prosazovat • Foto Zbrojovka Brno

Zajímavé zboží? Jen Koželuh Představte si, že jste manažer prvoligového celku a hledáte posily, které jsou schopné vám okamžitě pomoct. Pro koho byste sáhnul v Brně? V kádru, který měl být suverénně nejsilnější v soutěži, by jich teoreticky mělo být několik, vlastně většina základní jedenáctky. Jenže aktuálně si vůbec nevyberete. Asi nejmíň ztrácí na hodnotě pravý obránce Josef Koželuh (22), což ani není hráč Zbrojovky. Na Moravě hostuje z Viktorie Plzeň a taky on zapadl do šedi. Výkony v reprezentaci U-21 nicméně ukazuje, že předpoklady má. Evidentně se v národním týmu cítí herně a možná i psychicky lépe. Po sezoně určitě půjde výš. Za velký talent platil vysoký bek Lukáš Endl, jenže jeho výkonnost šla hodně dolů. Do šedi zapadl i Josef Koželuh • Foto Zbrojovka Brno

Řezníčkovo (ne)odcházení V květnu bude Jakubu Řezníčkovi šestatřicet let. Do Klubu ligových kanonýrů mu chybí dvě trefy. Tahle meta, na niž mu hodně záleží, se mu však nemilosrdně vzdaluje. Vysněná stovka zásahů v nejvyšší soutěži je daleko, neboť zkušený útočník přestal dávat góly i ve druhé lize. Na jaře ve čtyřech startech neskóroval ani jednou, nezapsal ani asistenci. Naposledy proti Prostějovu nedal penaltu. Když Zbrojovka chtěla hrát proti Spartě B nahoře aktivně a presovat, pro kapitána dokonce nezbylo místo v základní sestavě, což nelibě nesl. Jednoznačně nejlépe placený hráč soutěže ztratil výsostné postavení v mužstvu a nedá se očekávat, že po něm v létě sáhne klub z FORTUNA:LIGY. Jakub Řezníček se přestal prosazovat • Foto Zbrojovka Brno

Problém s brankáři Sportovní manažer Zdeněk Psotka v zimě přivedl z Plzně sedmadvacetiletého Dominka Sváčka. Z působení ve Viktorii ho dobře znal, navíc má jako bývalý gólman na tuhle pozici oko. Tedy měl by mít. Sváček se sice stal ihned jedničkou, ovšem nikoliv oporou. Ve čtyřech utkáních dostal devět branek, některé laciné. Nečiší z něj jistota. O víkendu se vrátil do branky Martin Berkovec, ještě na podzim jasně preferovaný chlapík s rukavicemi. Podle informací isport.cz je však delší dobu dané, že po sezoně v Brně končí a vrací se s rodinou do Čech. I proto musel uvolnit místo Sváčkovi. Jako trojka je v kádru osmnáctiletý zelenáč Michal Hložánek. Víc než jeho nasazení se dá čekat, že ročník dochytá Sváček. Martin Berkovec v brance, nicméně stabilní jedničkou už není • Foto Zbrojovka Brno

Nekonečný prodej klubu Prodá to, neprodá? Věčná sága kolem Václava Bartoňka, který je většinovým vlastníkem klubu už deset let, (snad) vrcholí. Ke konci dubna má být oficiálně proveden převod majoritního balíku akcií do rukou podnikatele Pavla Svoreně, výkonného ředitele investiční společnosti Portiva. Jenže kolem celé transakce, která se táhne dlouho a nedávno se ocitla u ledu, je stále mnoho nejasností. Má Svoreň finance na to, aby utáhl takový kolos? Sám určitě ne, údajně do toho s ním půjdou i další lidé a subjekty. Je to naděje na pořádný restart celé organizace, který je nezbytný. V každém případě Bartoněk zůstane minoritním akcionářem a hodlá se angažovat v záležitostech kolem výstavby nového stadionu, rekonstrukce stávajícího či udělení licence pro příští sezonu. Klusáček: Bartoněk je trochu „asociál". Lidi už nepřesvědčí, Brno má na víc