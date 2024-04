Konec deprese? Divizní posily přinesly výhru. Zbrojovka už chce mít klid

Do Brna po dlouhé době zavítala trocha fotbalové radosti. Zbrojovka pod novým trenérem Lukášem Křížem ve druhé lize vyhrála. Nevěříte? Fakt se to stalo. Trefa Denise Granečného z 85. minuty proti Jihlavě (1:0) ukončila sedmizápasové depresivní čekání na tři body a oddálení přímé hrozby ostudného pádu do MSFL. Přesto se po krátké děkovačce s hráči ozývalo z kotle hromové: „Bartoněk ven!“ Jedním vítězstvím si neoblíbený majitel přízeň fanoušků nezajistí.

Když levák Denis Granečný vypálil na zadní tyč, odkud se míč odrazil do sítě, nejvíc jásal kouč Lukáš Kříž. Sedmačtyřicetiletý chlapík, povolaný po odvolání Tomáše Polácha na pomoc z divizní juniorky, propadl euforii. Běhal s rukama nad hlavou kolem lajny, spontánně objal nejbližšího svěřence Jakuba Řezníčka, a když sudí ukončil bitvu, zařval si a divoce zapumpoval rukama. „Kluci to perfektně odpracovali,“ ulevil si Kříž.

Emoce v sobě má, hned ve své premiéře je dal jasně na odiv. „Trenér je takový energetický,“ pousmál se jediný střelec Denis Granečný, jenž už si ani nepamatoval vítězný pokřik. „Šury (Jakub Šural) naštěstí jo,“ dodal.

Příští týden se má „papírově“ uzavřít prodej většinového podílu klubu do rukou Pavla Svoreně, ředitele investiční společnosti Portiva. Ale stane se to? Pořád je to nejisté, už jednou celý obchod krachl a neustále jsou kolem něj různé dohady a pochybnosti. U fanoušků se střídají pocity marnosti, zloby a naděje. Příliš dlouho na to, aby je dění kolem jejich milovaného klubu nedeptalo.

V zápase s Jihlavou jich bylo na tribunách málo (oficiálně dva tisíce), takřka nefandili. Pokud zrovna neřvali na rozhodčího, byli zticha. Jen občas se ozval pokřik jednotlivce: Zbrojovka do toho! A k tomu potlesk, když domácí rozjeli nadějnou útočnou akci anebo je potěšil zákroky brankář Dominik Sváček, který se vrátil do pozice jedničky. Téměř jistě v ní setrvá, neboť Martin Berkovec v létě odchází.

Na spásný zásah se čekalo až do závěru. Brněnští se sice už předtím radovali ze dvou tref, jenže jednu jim sebral faul na obránce Vysočiny a ve druhém případě zakončil Roman Potočný z ofsajdu.

Na hřišti se toho po týdnech trápení zas tolik nezměnilo. Hra měla k ideálu daleko, přesto byl na borcích vidět zápal. Šlapali v rámci možností, rvali se, ve druhé půli soupeře přitlačili. Za vůli byli nakonec odměněni. I proto, že je párkrát podržel Sváček.

„Bylo vidět, že se potkaly dva týmy, které moc nemají sportovní formu. My jsme měli víc šancí, ve druhé půli už to nebyla taková bouchaná. Šli jsme si za tím víc než Jihlava,“ tvrdil Granečný. „Nejsem tu ani dva roky a už se tu otočilo mnoho trenérů,“ dodal.

V sestavě vítězů se objevilo jedno šokující jméno. Zkušený záložník Peter Štepanovský (36) byl doteď v kádru divizního béčka jako hrající asistent, za áčko neodehrál ve druholigové sezoně ani minutu. Už se s ním nepočítalo. Nový kouč ho nicméně po svém nástupu vytáhl hned do základní jedenáctky. Z juniorky ho dobře zná.

„Ta myšlenka mě hned napadla,“ přiznal Kříž. „Peter je obrovský profesionál, hecíř a výborný fotbalista. Takového člověka jsem tam potřeboval.“

Dopřál mu pětapadesát minut, pak slovenského bojovníka jako prvního z placu stáhl. „I na tréninku nás dokázal nahecovat. Je to frajer, který má něco odehráno,“ podotkl Granečný.

Vtipné je, že v zápise nebyl v brněnském sloupci uveden žádný trenér. Pouze asistenti Kříž a Marek Zúbek. „Licenčně“ zaštiťuje realizační tým sportovní manažer Zdeněk Psotka, jenž je po třesku vedený jako člověk s hlavní zodpovědností za výsledky. Také on chodí na lavičku. Mimochodem, jeho jméno jste našli pod funkcí „technický doprovod“.