Spartě spadla tržní hodnota, Vitíkovi o 100 milionů. Slávista Diouf znovu narostl

Největší skok za jarní část sezony zaznamenal David Moses. Nigerijský středopolař si po velmi vydařeném podzimu vysloužil přestup do Slavie, kde se postupně tlačil do základní sestavy na úkor Oscara nebo Zafeirise. Na 21letého hráče najednou začali do Edenu jezdit skauti z celé Evropy. Momentálně jeho celková tržní hodnota dosahuje šesti milionů eur (150 milionů korun).

Na situaci Rafia Durosinmiho se projevil návrat po zranění. Útočník Plzně ukončil dlouhou pauzu kvůli problémům s kolenem a na jaře se v šestnácti ligových utkáních dostal na šest gólů. To navýšilo jeho hodnotu o tři miliony eur (75 milionů korun) a současně vzbudilo zájem různých evropských klubů. Zato Igoh Ogbu i přes stejný nárůst projevil zájem setrvat ve Slavii, kde po mistrovské sezoně podepsal nový kontrakt.

Pozitivní zprávou je, že výrazný progres udělali i čeští mladíci. Konkrétně Matěj Šín od zimy poskočil o 1,5 milionu eur (37,5 milionu korun) a Jan Paluska si po vydařených minutách proti Spartě nebo Slavii řekl o navýšení o 1,25 milionu eur (31,25 milionu korun).

Za zmínku stojí také záložník Santiago Eneme, který ještě před rokem hrál za druholigový Vyškov. Po jediné sezoně v Liberci si řekl o přestup do Sparty. Letenští za něj zaplatili dva miliony eur (50 milionů korun), přičemž hodnota podle Transfermarktu činí o půl milionu eur (12,5 milionu korun) méně. Přesto 24letý hráč poskočil během jara o 750 tisíc eur (18,75 milionu korun).