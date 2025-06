Sparta řeší změny ve skautingu, Jiří Rosický může skončit. Dorazí agent ze Slovenska?

Vstoupit do diskuse (

Novou podobu realizačního týmu kolem osoby hlavního trenéra Briana Priskeho už vyřešila, změny v hráčském kádru budou nejspíš pokračovat v následujících týdnech. Fotbalová Sparta se kromě toho zabývá také zásadními úpravami ve skautingovém oddělení. Jeho dosavadní šéf Jiří Rosický, bratr sportovního ředitele Tomáše, by mohl odejít z klubu. Vedení už má navíc údajně vybranou jinou posilu.

Jde v tuto chvíli skutečně o reálný scénář. Sparta chystá změny ve skautingovém oddělení, které se mohou významně dotknout Jiřího Rosického, bývalého ligového záložníka. Jako první o tom informoval ve středu večer server inFotbal.cz.

Rosický přišel do letenského klubu na pozici šéfa skautingu na začátku roku 2018. V ní po boku bratra Tomáše, sportovního ředitele, fungoval víc než sedm let. Obzvlášť v posledních měsících však čelil veřejné kritice od letenských fanoušků za transfery v posledních dvou sezonách.

Nejvíc se v uplynulé (a nakonec nepovedené sezoně) řešila jména jako Markus Solbakken, Indrit Tuci, Ermal Krasniqi nebo Mathias Ross. „Věřili jsme, že stěžejní kluci jako Kairinen, Laci budou mít obrovskou motivaci udělat Ligu mistrů a třetí titul. A pak nastane převrat. Počítali jsme, že kluci, které koupíme, dostanou více času, že budou do rotace. Chtěli jsme, aby hrála majorita těch, co už zvládli evropské zápasy s Betisem nebo Galatasarayem. To byla naše základní strategická myšlenka a teď se řekne, že máme špatný skauting,“ reagoval v nedávném exkluzivním rozhovoru pro Ligu naruby Tomáš Rosický, který má v oblasti sparťanských přestupů největší zodpovědnost.

Současně poznamenal, že Jiří Rosický má velký podíl na příchodu útočníka Jana Kuchty, výraznou personu minulých soutěžních ročníků. „Protože má osobní vazby na mého bráchu, jinak by tady nebyl. To je i Haraslín, Čvančara, Krejčí… Postupně jsme doplňovali Sörensenem, Lacim, Kairinenem,“ líčil Tomáš Rosický.

Petráš nemá být čistě náhradou

Přesto z pozice sportovního ředitele naplánoval zásah do skautingového oddělení. Jiří Rosický je podle zákulisních informací na odchodu ze Sparty. Místo něj pravděpodobně dorazí Martin Petráš, bývalý hráč letenského klubu, za který nastupoval v letech 2002 až 2006.

Podle informací deníku Sport a webu iSport by ke změně nemuselo nutně dojít do konce tohoto června, jak psal server inFotbal.cz. Současně Petráš nebude čistě náhradou za Rosického. „Spíš posílí skauting,“ uvedl redakční zdroj.

Dnes pětačtyřicetiletý někdejší slovenský reprezentant po ukončení profesionální kariéry pracoval jako hráčský agent. Zastupoval třeba Denise Vavra, aktuálně stopera bundesligového Wolfsburgu. Údajně spolupracoval na některých přestupech s agenturou Karola Kisela.

Nyní by se mohl stát znovu součástí Sparty.