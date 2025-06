Sejk: Dřív byli někteří hráči uražení. Cíl jsem nesplnil. Oslava pro snoubenku

Václave, co s vámi bude dál?

„Pojedu domů, musím připravit byt k pronájmu. Odpočinu si, bylo to náročné. V šesti dnech jsem odehrál třikrát devadesát minut a docela intenzivně. Těším se na snoubenku, jak mi roste před očima. V dobrém slova smyslu. (je těhotná – pozn. aut.) Také na rodinu, na kamarády, které jsem půl roku neviděl. Co bude dál, to bude dál.“

Byl jste kapitánem týmu. Začátky prý pro vás byly kvůli přístupu některých spoluhráčů těžké. Trenér mluvil o tom, že se všichni nedostavili na nějakou společnou akci včas. Vzpomínáte?

„To bylo na teambuildingu…Někteří hráči nechtěli reprezentovat a projevovalo se to i v těchto věcech. Bavili jsme se o tom. Od té doby, co jsme začali vyhrávat a šli jsme za postupem, se tým hrozně změnil. Pak už jsme drželi pospolu, zlepšilo se to. Ale na začátku bylo několik kluků spíš uražených, že tady musí být, než aby byli rádi, že můžou reprezentovat.“

Na turnaji jste hrál velmi slušně. Jaký ze sebe máte dojem?

„Jel jsem sem s tím, že chci postoupit. To byl můj cíl, který jsem nesplnil. Myslím, že se mi zápasy celkem povedly, ale šlo mi o týmový úspěch.“

Potěšil vás poslední duel se Slovinskem?

„Od začátku utkání jsme určovali tempo my. Myslím, že jsme šli víc za vítězstvím, i když oni museli. Ale my jsme strašně moc chtěli vyhrát, a bylo to vidět v soubojích, v kombinacích. Byl to jeden z našich nejvyspělejších výkonů. Nedali jsme jim ani centimetr prostoru. I když jsme hráli v jiném rozestavení, předávali jsme si hráče, jako bychom spolu hráli na klubové úrovni. Byla to hodně dobrá tečka.“

Je pro vás důležité, že jste skóroval?

„Jedním z mých cílů bylo dát na šampionátu gól. V prvních dvou zápasech se mi to nepovedlo, o to víc jsem teď cítil, že ho chci dát. I kvůli oslavě pro snoubenku. Jsem rád, že se to povedlo.“