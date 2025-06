Končící Suchopárek: Nechcete hrát za reprezentaci? Hanba! Těší se na pusu a olíznutí

PŘÍMO ZE SLOVENSKA | Chtěl se rozloučit s funkcí vítězstvím a jeho svěřenci mu proti Slovinsku (2:0) přání splnili. Byť čeští fotbalisté do 21 let na EURO ze skupiny nepostoupili, v šatně „lvíčat“ bylo po zápase veselo. Po čtyřech letech u fotbalové reprezentace U21 čeká Jana Suchopárka…Co vlastně? „Moc se těším na pusu od manželky, olíznutí od psa. Zazpívám si, zatancuju,“ prohlásil kouč po šampionátu.

Jak to vypadalo po zápase v šatně?

„Hráčům a celému realizačnímu týmu jsem poděkoval za spolupráci, která byla příkladná. Přeju hráčům, aby se ve fotbale prosadili. Myslím, že proti Slovinsku prokázali, že na to mají. Předvedli výborný výkon. Zasloužili jsme si být třetí. I v předcházejících utkáních ukázalo mužstvo, že kvalitu má. Pro někoho to byly podprůměrné výkony, pro mě velmi dobré. Cítili jsme, že musíme dát v posledním zápase větším prostor ofenzivnějším hráčům a jejich kombinačním schopnostem. Chtěl bych poděkovat Vencovi (kapitánovi Sejkovi) za práci, kterou odvedl.“

Druhý poločas proti Slovinsku byl kvalitní, ovšem první nikoliv. Musel jste mít k hráčům po první půli důraznější proslov?

„Nemusel…Náš tým nebyl tak špatný, jak se občas mluvilo.“

Co vás na té éře nejvíc mrzí?

„Jestliže někdo odmítne hrát za českou reprezentaci, je to špatně. Za mě je to hanba. Ale my jsme se s tím smířili. Ti hráči předem věděli náš program, ale řekli, že nejedou. Měli letenku na dovolenou. To mě jako trenéra, který za reprezentaci i hrál, mrzí. Ale vím, že je jiná doba.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou

„Jednadvacítka“ pod vaším vedením dvakrát postoupila na finálový turnaj EURO. Pokaždé vypadla ve skupině. Je postup do play off to, co vám chybí ke spokojenosti?

„Mrzí mě každá porážka. Hlavně v zápase s Anglií jsme měli šanci. Bohužel nám to tam nespadlo. S Německem bylo utkání jednoznačnější. O to víc si vážím třetího utkání. Postup na mistrovství Evropy je vždycky skvělý, protože si sáhnete na ty nejlepší týmy. Když se s těmi hráči střetnete tváří v tvář, je to největší, co může být. V Gruzii a v Rumunsku nám utekl postup mezi prsty. Tam jsme to měli zvládnout. Určitě jsem tomu týmu nikdy nechtěl ublížit.“

Proč jste nedal v zápase, v němž o nic nešlo, šanci hráčům, kterých se bude týkat i nový kvalifikační cyklus?

„Tohle je mistrovství Evropy. Opravdu není prostor na to, aby se někteří hráči zkoušeli. Tak to prostě je. Oni znali svou roli v týmu. V další jednadvacítce podle mě dostanou velký prostor, jsou velice talentovaní. Ale my jsme potřebovali vyhrát a ukončit turnaj se ctí. Myslím, že se to povedlo.“

Máte nabídku od FAČR do jiné funkce?

„Vyměnila se garnitura, sledovali jsme valnou hromadu. Myslím, že žádná nabídka nepřijde. Moje prohlášení a chuť jsou jiné.“

Umíte si představit úplně jinou práci než ve fotbale?

„Určitě. Třeba kaliče. Jako u pece. (úsměv) Tím jsem začínal.“

Budete sledovat turnaj až do konce?

„Nebudu se dívat. Pustím si je pak ze záznamu, už kvůli rozboru turnaje. Ale určitě nebudu sedět u televize. Naseděli jsme se už dost. Je potřeba na chvíli vysadit.“