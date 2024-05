Bednář po páté prohře: K rozhodčím se vyjadřovat nebudu, viděl jsem gól...

Přitom na Hané šlo Příbrami od začátku vše dle plánu. Agresivní a přímočarý způsob hry v rozestavení 3-4-1-2 dělal domácím problém, po pěkné souhře útočníků už ve 2. minutě otevřel skóre šestým gólem v sezoně Jakub Nečas.

A přibýt mohly i další. Prostějov potřeboval nutně vyhrát a na křečovitém výkonu to bylo znát. Když jeho gólman Filip Mucha vytahoval míč po skrumáži z prostoru brankové čáry, začaly se jitřit emoce. Hosté žádali uznání branky, nicméně hlavní rozhodčí Dalibor Černý s druhým asistentem Janem Hurychem byli proti. „I z lavičky jsem viděl, že to byl gól...“ litoval kouč Roman Bednář.

Víc se ke sporné situaci vyjadřovat sympaticky nechtěl. Zklamání na něm bylo vidět enormní, ale ustál to. Líbil se mu výkon v úvodní části. „První poločas byl absolutně v pořádku, dělali jsme, co jsme měli. Chtěli jsme v tom pokračovat, bohužel realita byla jiná. Aktuálně je problém, že to nevydržíme devadesát minut.“

To ani Prostějov, ale ten si na rozdíl od hostů, kteří museli sahat z kondičních důvodů do sestavy, pomohl střídáními. Trenér Radim Kučera trefil v poločase změny personální i taktické, zejména důrazný Jakub Matoušek vstoupil do duelu velmi aktivně a rozhýbal celý mančaft.

Výsledkem byla vyrovnávací Habustova teč a v samotném závěru vítězná dorážka Tomáše Malce. Příbramští hráči po direktu v 89. minutě popadali na zem, což Bednáře totálně rozlítilo. Nejdřív vybouchnul hned na lavičce a poté se k situaci vrátil i v klidu při pozápasovém hodnocení.

„Absolutně to nechápu. Nerozumím tomu, nepodepíšu se pod to. Chci vidět tým, který dá míč na půlku a zkusí to ještě srovnat. Zbývají tři zápasy a tady se někteří chovali, jako by to byl ten poslední v sezoně. To se mi nelíbí,“ zkritizoval upřímně chování.

Příbram se namočila do boje o záchranu

Pravdou je, že při absenci Josefa Hušbauera nemají Středočeši v kádru jediného zkušeného třicátníka, který by ostatní usměrnil, rozkouskoval hru, diktoval tempo, dirigoval mladé v poli coby další asistent.

Středeční sestava měla věkový průměr 23 let, což byl oproti Prostějovu s borci jako Malec, Habusta, Mucha, Koudelka, Ševčík nebo Bartolomeu podstatný rozdíl. Oproti úvodnímu dějství se nezbavovali zbytečně míče, vytvářeli si tlak a vzadu vše spolehlivě odbouchali.

„Nechtěl jsem bránit výsledek, věřil jsem v druhý gól. Hra v první půli byla opravdu dobrá. Bohužel po změně stran se nám všechno rozpadlo. Měli jsme velké hřiště. Neviděl jsem, že by Prostějov byl v obranné fázi takhle zmatečný a panický. Měli klid, což našemu mladému týmu chybí,“ věděl Bednář, pro nějž jde o první profesionální trenérské angažmá v kariéře.

Po výhře 2:1 na Dukle na začátku dubna nastala krize. Příbram remizovala s Táborskem, ale prohrála s béčkem Olomouce i Sparty, Chrudimí, Brnem. A naposledy s „eskáčkem“. Sestup z profesionální soutěže by byl kaňkou v Bednářově životopisu, ale zejména devastující záležitostí pro celý příbramský fotbal, který je roky v problémech, zejména ekonomických. „Potřebujeme udělat body, nejlépe hned s Jihlavou,“ uzavřel někdejší vynikající útočník.

Zbývající zápasy Příbrami:

28. kolo: Příbram-Jihlava

29. kolo: Varnsdorf-Příbram

30. kolo: Příbram-Vyškov

*Příbrami budou odečteny dva body