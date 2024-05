Rada: Jestli zůstanu? Kauza mě otrávila. Šmicer mě nezná, ale soudí

Oslavil jste s Duklou postup, ale na lavičce jste kvůli trestu chyběl. Kde jste seděl?

„V rohu u stožáru, seděl jsem tam už podruhé. Proti Olomouci jsem seděl za střídačkami, no a už jdu opět na disciplinárku. Křičel jsem nějaké pokyny jako „záda“. Nebyly to žádné taktické pokyny, ale byl jsem kvůli tomu předvolaný.“

Dukla je prvoligová. Co se vše musí změnit před příští sezonou?

„Určitě musíme posílit a majitel to ví. Myslím si, že teď pro nás bude mnohem lehčí dostat hráče, než do druhé ligy. Jsme pořád v hlavním městě a máme nějaké jméno, úspěchy. Splňujeme i podmínky stadionu. Budeme muset přivést hráče s prvoligovou zkušeností.“

Budete u toho?

„Nevím. O své budoucnosti nemohu říct, jaká bude. Musím si sednout s majitelem. Převládá ale u mě zklamání z toho, co se se mnou v poslední době děje. Trefilo mě to, poznamenalo, ačkoliv jako člověk vydržím hodně. Nechci říct, že jsem dosáhl toho, čeho jsem v kariéře dosáhl, ale chybí mi vzhledem k mému věku trochu respekt. To, co ze mě udělali, nemohu dodnes skousnout. Je to špatně.“

Vážně to vámi tak otřáslo?

„Ti, co mě znají, ví, že to co jsem řekl, nebylo myšleno rasisticky. Mohu to odpřísahat na všechny své příbuzné. Koneckonců jsem měl Roma i v rodině, skvělý pracovitý kluk. Vylítlo to ze mě. Že je někdo nějaké pleti nebo orientace, nikdy mě to nezajímalo. Kdyby mě odsoudil Škorpil, Brückner nebo Uhrin, tak se nad tím zamyslím, ale že mě soudí mladí, mě spíš mrzí, protože mě neznají. Třeba Vláďa Šmicer. Cením si toho, co dokázal, ale pokud mě odsoudil, tak už nemůže říct ani slovo Kúdelovi nebo Gerrardovi. Nezná mě. Je ambasador FIFA, tak si dělá takové entrée, ale vadí mi to. Ale dle reakcí bylo tak 99,9 % lidí, kteří mě podpořili. Spousta osobností se mně zastala – Němeček, Grygera… Ne že bych z trenérské branže chtěl cuknout, ale otrávilo mě to. Kdyby mi někdo řekl, ať skončím, ať máte klid, tak to vezmu. Takže jestli budu pokračovat? Lomí se to ve mně, jestli má cenu nastavovat krk.“

Prezident se k tomu staví jak?

„Nebavil jsem se s ním, ale celá situace mě mrzí i vůči němu. Je to ale inteligentní člověk, něco zažil. Kdyby byl přesvědčen o tom, že jsem to tak myslel, už mě odvolá.“

Dejme trest stranou – když se ohlídnete za cestou Dukly zpět na vrchol, jak ji hodnotíte?

„V první řadě musím smeknout před panem majitelem. Vyšel nám ve všem vstříc, v posilách. To co řekl, splnil. Postup patří hlavně jemu, kdyby tu nebyl, Dukla by měla problémy. Před dvěma lety jsme se sešli a začali se bavit o spolupráci, první rok všichni věděli, jak to bylo. Po podzimu jsme byli tři body od sestupu. Ne že bych si dělal na tu dobu alibi, ale druhou ligu jsem neznal. Nedovedl jsem se v tom orientovat a i hráči si museli na mě zvyknout. Důležité bylo, že jsme si sedli v zimě, i když jsem měl nabídku ze Zlína, odmítli jsme ji a jaro nám opět vyšlo.“

A druhý rok už byl postupový…

„Říkal jsem, že potřebujeme posílit a v rámci rozpočtu jsme hráče sehnali. Podzim byl příjemnější, ale v zimě jsme potřebovali další posily. Ztráceli jsme čtyři body na rozjetý Vyškov, který měl přípravu ve Španělsku proti Realu Madrid. Začátek nám vyšel, Vyškov prodal tři kvalitní hráče, trochu znervózněl, přivedl pět nových hráčů. Kór s cizinci trvá aklimatizace déle, ale už nechci raději říkat, že jsou tmavé pleti… Po podzimu jsme byli čtyři body za Vyškovem a najednou jsme deset bodů před nimi. Musím hráčům poděkovat, i když vše nebylo, jak bychom si představovali. Ale i ve špatných zápasech jsme drželi po hromadě. V postup jsme pořád věřili.

Tribuna skandovala na konci zápasu vaše jméno…

„Je to příjemné. Odehrál jsem tu kariéru, dostal jsem se díky Dukle do reprezentace. Alespoň nějakým procentem jsem klubu mohl vrátit to, co dal on mně. Chci divákům poděkovat, fanouškům i osobnostem. Třeba pan Jiří Martínek z Na Lovu. Chci ho pozvat i na poslední domácí utkání.“