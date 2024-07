Zlín přišel o talenty, ale staví tým k návratu mezi elitu: Cíl je postup

Nejlepší a nejtalentovanější zmizeli za lepším. Teenager Tom Slončík zkouší prorazit v Plzni, Alexandr Bužek překvapuje trenéry ve Slavii. Půjde to bez nich? Zlín chce zpátky mezi elitu, ekonomicky je zajištěný, na částečný úvazek mu radí žižkovský manažer Pavel Hoftych, ovšem bude to mít těžké. Složitější, než si možná v klubu malují. „Chceme být nahoře,“ ujistil trenér Bronislav Červenka. Novinkou je páteční termín domácích zápasů.

V nižší soutěži bude výběr z Baťova města pro soupeře společně s brněnskou Zbrojovkou nejžádanějším „masem“. Po skalpu exligisty bude každý bažit, vyhecuje se víc než jindy. Ve společnosti Sparty či Slavie byli Zlínští takřka každý týden v roli outsidera. Teď si musí bleskově zvyknout na opačnou roli a přijmout ji. Oni mají diktovat tempo hru, vyhrávat, bavit fanoušky góly a okupovat špičku tabulky. Cokoliv jiného bude neúspěch.

Klub získal partnerství stavební společnosti PSG, která dlouhá léta finančně podporovala hokej ve městě. Nyní vyměnila hokejku za balon, starý zimák za podobně omšelou Letnou. Ne, do fotbalu nenapumpovala desítky milionů. Příspěvek nového mecenáše je podle odhadů Sportu zhruba dva miliony korun na sezonu. I za to jsou v klubu vděční.

„Chceme být vidět jako jedna z nejvýznamnějších regionálních firem. Vnímáme to i jako společenskou povinnost. Spolupráce by měla být dlouhodobější,“ uvedl Juraj Surovič, hlavní akcionář skupiny, která letos slaví 100 let od založení.

Částečně se mění pracovní povinnosti internacionála Zdeňka Grygery, jenž se stáhl z každodenní sportovní agendy a bude celý úsek zaštiťovat z pozice viceprezidenta čili druhého muže organizace po dlouholetém majiteli Zdeňku Červenkovi. Bude sice dotahovat obchody s hráči, ovšem za předchozí procesy budou zodpovídat externí spolupracovník Hoftych s trenérem Bronislavem Červenkou.

„Cíl v podobě postupu do první ligy platí i nadále, za což může hovořit i složení kádru. Je tam hodně kluků, kteří tu byli už v minulém ročníku, a s nimi jsme se snažili co nejrychleji prodloužit pokračování. Asi jde vidět, že kádr není složen do fáze budování s mladšími hráči, ale chceme v tom prvním roce udělat maximum pro to, abychom se vrátili zpět do ligy,“ oznámil Grygera, jenž prodloužil smlouvy s Vukadinem Vukadinovičem či Lukášem Bartošákem.

Jako posily dorazili kromě odchovance Poznara ofenzivní záložníci Buchvaldek (Dukla), Brandner (České Budějovice) či Machalík (Kroměříž), nakonec zůstal také Rudolf Reiter. „Srdíčko mi nedá, abych za tento klub nebojoval,“ prohlásil útočník Poznar, jenž hodlá po návratu z Trnavy završit kariéru doma. Překvapilo by, kdyby v sobotu nevedl v Líšni tým s kapitánskou páskou na rukávu, byť kouč Červenka sdělil: „Není to podstatné.“

