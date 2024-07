Zlín: Premiéra ve druhé lize s bodem i vyloučením. Dostál se vyjádřil k Sigmě

Právě Dostálovy zákroky pomohly Zlínu k tomu, aby na brněnském předměstí před tisícovkou diváků neprohrál. Favorit soutěže trpěl více než půl hodiny v deseti, neboť obránce Rudolf Reiter obdržel za zákrok na Pavla Sokola druhou žlutou kartu. „Úplně zbytečné vyloučení. Ale nebyla to jen jeho chyba,“ hájil hříšníka kouč Bronislav Červenka. Jeho protějšek Milan Valachovič trefil sestavu protivníka na sto procent a přiznal, že aktivní kolmá hra po levé straně na Reitera byla důležitou složkou taktického plánu.

Jeho svěřenci Milan Lutonský se Sokolem měli tlačit na ofenzivního zadáka, který po většinu kariéry působil na útočných pozicích. Po odchodu Martina Cedidly do Jablonce však musí lepit díru vzadu. Po červené kartě přešli hosté na systém se třemi stopery, ze středu se zatáhl velmi dobrý Joss Didiba.

Přesto měl exligista v obraně problémy. „S bodem musíme být spokojení,“ uznal Červenka. Domácí sypali míče do šestnáctky, v utkání napálili tyč (Sokol) a břevno (Jeřábek). Na konci málem vystřelil Líšni tři body střídající Lukáš Raab. „Před zápasem bychom bod určitě brali, ale teď máme pocit, že jsme mohli získat víc,“ vnímal Valachovič.

Zlínu citelně chyběl křídelník Vukadin Vukadinovič, což by měl být ve druhé lize dominantní borec. V sestavě figuroval až do předzápasového tréninku, na kterém si poranil nohu. Ve druhém kole proti Táborsku už by ale měl být k dispozici. To se netýká zkušeného obránce Tomáše Čelůstky, jenž je stále na marodce a bez smlouvy. Není vyloučeno, že už v klubu pokračovat nebude.

Všichni hráči si nyní musí rychle zvyknout na nižší soutěž, naučit se pracovat s rolí favorita. V ní budou takřka každý týden. „Byla to velká neznámá. Hráče a prostředí nemáme tolik načtené,“ přiznal Dostál, jemuž vadil suchý trávník. „Když jsme se po nervózním poločase oklepali, srazila nás červená. Troufnu si říct, že v jedenácti bychom gól dali. Musíme se sžít s druhou ligou. Jsme profesionálové a musíme se na to nachystat. Postupem času to bude lepší a lepší,“ věřil.

Každopádně gólman nepočítá s tím, že bude se svými spoluhráči protivníky drtit a vyhrávat vyšším rozdílem. „Nebudeme nějaký válec, abychom vyhrávali 3:0,“ vytušil. „Vlčáků je tu docela dost. Já jsem si bral sestup hodně osobně. Týmy jsou vyrovnané a díky tomu, že jsme exligoví, se na nás budou o to víc chystat. Nebude to nic jednoduchého,“ shrnul Dostál, pořád ještě opora Zlína.

V Líšni opět postavili mužstvo, které bude v low cost režimu nepříjemné pro každého. Valachovičův soubor to demonstroval hned na první pokus. Ve skromném klubu, kde po minulé sezoně ukončil ze zdravotních důvodů kariéru mazák David Pašek, si na nic nehrají. „Já už nejsem progresivní trenér,“ pousmál se Valachovič. „Nelítají tu drony, nemáme tablety, dokonce ani čipy na zádech,“ dodal kouč.

Přesto by nepřekvapilo, kdyby se s chudším sousedem Zbrojovky opět pohyboval blízko druholigové špičce. Kam má patřit také Zlín. Ale ten se musí zlepšit a dohrávat v jedenácti.