Derby béček pro Slavii: sporná penalta i Konečného rozhodnutí last minute

Pro jednoho naprostá euforie, pro druhého totální zklamání. Fotbalisté Slavie B se po návratu do druhé ligy v novém působišti uvedli vítězně, když gólem Mikuláše Konečného v 90. minutě porazila rezervu svého největšího rivala, Sparta B padla 1:2. „Nezačalo to nejlépe, protože jsem v prvním poločase udělal penaltu, ale nakonec je to jeden z nejlepších dnů v mém životě,“ radoval se osmnáctiletý stoper. Pro jeho trenéra, Davida Střihavku, šlo o premiérové vítězství v CNL.

Tenhle souboj táhne v jakékoliv kategorii. Velká očekávání dokládal zvýšený počet policistů, naprosto plná parkovací místa v okolí stadionu a řada agentů i čelních představitelů Slavie na VIP balkóně. Radotín, nový domov slávistické rezervy, zažil ostrou premiéru v derby se sparťanským béčkem.

„Změna prostředí pro nás byla velkou neznámou, ale bylo zde vše skvěle připravené. Trávník, branding, tribuna, vnitřní prostory. Velký kredit všem, kdo na tom mají zásluhu. Před měsícem to rozhodně nebylo v takovém stavu. Je v plánu zde ještě udělat další místa na sezení a celé místo zvednout,“ prozradil trenér Slavie B David Střihavka, že přijdou ještě vylepšení.

Trojnásobný vítěz české nejvyšší soutěže své svěřence skvěle připravil. Sešívaní byli lepším týmem a po řadě šancí šli v 21. minutě díky důrazu kosovského útočníka Elmedina Ramy do vedení.

Novinářskou lávkou se rozléhala řada poznatků členů realizačního týmu Sparty, které směřovaly na protilehlou lavičku.

„Vždycky je to pomoc. Ty informace, které jsem dostával, jsem vcelku viděl i ze hřiště, ale nedokázal jsem je dnes klukům předat. Nedokázal jsem je probrat, dostat je do módu, abychom to Slavii udělali těžší, nepříjemnější,“ vyčítal si kouč Sparty B Luboš Loučka.

Rudí po inkasované brance předvedli kolečko po vzoru prvního týmu a brzy si došli po vyrovnání. Po skluzu Mikuláše Konečného na Jakuba Tošnara se pískala penalta, kterou s přehledem proměnil Nelson Okeke.

„Čistý zákrok. Vůbec to nebyla penalta,“ ozývalo se z VIP prostorů.

„Nejdřív zahrál balón, a pak zahrál mě,“ shrnul celou situaci ze svého pohledu faulovaný Tošnar.

Slávisté se už po utkání k momentu, který vzbudil velké vášně, vracet nechtěli.

„Není tu VAR, je prostě písknutá a tím to pro mě končí. Já řeším, že byla zbytečná, protože jí předcházela naše chyba ve středu hřiště, ale to, co neovlivníme, vůbec neřeším,“ byl Střihavka v míru s nařízeným pokutovým kopem.

Zraněného střelce Ramu nahradil pět minut po půli Milan Škoda. Legenda Slavie se dočkala vřelého přivítání z tribun. Osmatřicetiletý dlouhán se hned třikrát marně natahoval po centru, kterým by mohl vrátit vedení zpět na stranu Slavie.

Nakonec se hrdina duelu vyklubal z původního smolaře.

„Většinou jsme při dlouhých autech zůstávali vzadu, ale v závěru jsem to chtěl rozhodnout, tak jsem šel do vápna a zadařilo se,“ slavil první gól v druhé lize Konečný, jenž absolvoval přípravu s prvním mužstvem.

Velké poprvé prožil i Střihavka, pro nějž to v roli trenéra bylo první vítězství v druhé lize.

„První domácí utkání, první výhra, navíc v derby. Budu si to pamatovat dlouho. Bylo to skvělé utkání z obou stran. Víc takových zápasů. Jsem rád, že hrají mladí hráči a zvládají to. Směřují na nejvyšší úroveň, protože kvalitu na to mají,“ těšilo bývalého útočníka.

Oba týmy nyní čeká středeční vložené kolo. Sparta na Žižkově přivítá Jihlavu, která má také pouze bod. Slavia zamíří na hřiště Líšně.

Líšeň venku jasně porazila Žižkov

Líšeň otevřela na Žižkově skóre díky Jeřábkovi. V 65. minutě srovnal Necid, ale hosté mezi 67. a 69. minutou dvakrát udeřili. Nejprve se prosadil Silný a hned po něm Lutonský. Další zásah přidal v závěru střídající Vlasák. Brněnský celek bodoval i podruhé v sezoně, Viktoria má na kontě bod.

Výsledky 2. kola Chance Národní ligy:

Slavia B–Sparta B 2:1

Branky: 21. Rama, 90. Konečný – 31. Okeke z pen. Rozhodčí: Kotala. ŽK: Belžík – Tošnar, Uhrinčať, Okeke, Vitarigov. Diváci: 963. Poločas: 1:1.

Žižkov - Líšeň 1:4 (0:1)

Branky: 65. Necid - 20. Jeřábek, 67. Silný, 69. Lutonský, 88. Vlasák. Rozhodčí: Pechanec - Pečenka, Kotalík. ŽK: Broukal, Sixta, Klusák - Dudl, Aldin. Diváci: 1063.