Kouč Brna po výprasku 1:6: Katastrofa, ale druhý poločas byl pozitivní

Jak zhodnotíte propadák s Varnsdorfem?

„Rozdíl v obou poločasech byl znatelný. Ten první byl, nebojím se použít to slovo, katastrofální. Po standardce a vlastním gólu jsme se dostali na kolena. Padli jsme na herní dno. Ve druhé půli jsme udělali procesy k tomu, abychom byli celkově aktivnější a aspoň kosmeticky s tím zápasem něco udělat. Když dokážete dostat čtyři branky za poločas, asi byste měli být schopni je dát i soupeři. Ale Varnsdorf hrál velice pozorně a kvalitně. Nicméně ve druhém poločase jsme splnili všechny věci, které jsme tam chtěli mít. To pro nás musí být jednoznačně povzbuzení. Hlavně z něj chci vycházet. I v deseti jsme hráli odvážně a ukázali jsme, jaký fotbal bychom měli být schopní hrát.“

Mluvíte, jak byste spíš vyhráli. Jste opravdu tak pozitivní člověk? I druhou půli jste prohráli.

„Dva vyloučení hráči, to samozřejmě není pozitivní věc. Je potřeba to taky řešit. Ale druhý poločas byl z naší strany zlepšený, zajímavý. Hrabat se v negativech a neustále je omílat, to není krok vpřed. Poučíme se z toho. Po zápase jsme udělali vstup k hráčům, abychom si řekli, o co jde a jak se nastavit do dalšího týdne. Myslím, že faul Luďka Pernici na červenou kartu jednoznačně nebyl. Vraceli se tam další dva hráči. Byla přísná. Na druhou stranu bylo slyšet na celou tribunu, jak hráči soupeře nadávali rozhodčím a nebyli za to potrestáni. Na pomezního bylo zakřičeno hodně sprosté slovo. I já jsem masíroval rozhodčí a dostal jsem za to žlutou kartu. Pramenilo to z toho, že ty situace byly posuzovány jinak. Některé obráceně. Je to škoda. Ale nás výkon na sudí rozhodně nesvádím. Musíme se udržet a kočírovat to.“

Jenže protivník přece hraje za stavu 4:0 úplně jinak, než kdyby bylo skóre například 0:0 nebo 1:0.

„Ano, máte pravdu.“

Na první pohled máte pomalejší obránce, přesto nastupujete se třemi stopery. Budete s tím něco dělat?

„Víme, kde potřebujeme posílit. A nejsou to jen obránci. Ve druhé lize neuděláte všechno za měsíc. K tomu jsou potřeba dvě, možná tři přestupová období. Moc hráčů do té soutěže jít nechce. Zbrojovka nemá dobré jméno, to my všichni přece víme. I já jsem si toho vědom. Tento zápas ke zlepšení taky zrovna nepřispěl. Není to jednoduché. Hráče máme vytipované, budeme na tom průběžně pracovat. Teď v létě se všechno nepodařilo. Je to otázka dalšího období.“

V jakém stavu byl nově položený trávník?

„Byl skvěle připravený. Je potřeba vyzdvihnout práci kvalitní práci lidí, kteří se na přeměně trávníku podíleli. Tohle bylo jedno obrovské pozitivum.“

Máte za čtyři utkání čtyři body. Je to moc nebo málo?

„Málo. Jedno vítězství navíc by nás potěšilo víc. Kdybychom uhráli bod v Chrudimi, asi by to bylo maximum, co jsme mohli z toho začátku vytěžit. Hra jednoznačně není taková, jakou bychom si představovali, i když sedmdesát minut v Opavě bylo víceméně podle našich představ. Záblesky tam prostě jsou. Celý tým prochází velkou změnou. Ať už co se týká organizace i způsobu hry. Víme, že může trvat, než hráči najdou odvahu. Už jsem si tím několikrát prošel. Je opravdu potřeba, aby změnili přístup, myšlení, přiznali si svoje chyby. Věřím, že se to pak může zlepšit.“