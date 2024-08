Kouči Zlína vadila laxnost: A kde seženeme útočníka? Budou pohovory

Ulevilo se vám po pokoření dalšího soka?

„Vyhrát dvakrát po sobě doma je vždycky náročné. Máte v hlavě, že to nemusíte zvládnout. Proti Žižkovu jsme nebyli moc dobře připravení v defenzivě, udělali jsme dvě hrubé chyby, kterými jsme soupeři nabídli vyložené šance na podnose. On je naštěstí nevyužil. V obraně to pro mě byl asi nejhorší zápas za těch pět kol. Tohle se prostě nesmí stávat. Nemám z toho tak dobrý pocit. V tom vidím velký rozdíl oproti utkání s Olomoucí B. V něm jsme byli kompaktnější, důraznější, nechybovali jsme prakticky vůbec. V ofenzivě jsme byli zase lepší se Žižkovem. Mně se ale víc líbil zápas s Táborskem a se Sigmou.“

Máte vysvětlení pro chyby? Tu první vyrobil Cletus Nombil.

„Je to z laxnosti, ne technická chyba. Hráč si myslí, že je všechno v pohodě, může si dovolit cokoliv a nic se mu nemůže stát. Ale tak to není. Pokud nebudeme stoprocentně koncentrovaní, budeme zápasy ztrácet. Naštěstí jsme je teď neztratili, za což jsem hrozně rád. Ve středu jsme propadali, nenavazovali jsme se na hráče. To jsou za mě hrubé chyby.“

Neříkal si právě střeďák Nombil o střídání už v poločase?

„Řekl jsem mu, že jestli u něho ještě jednou uvidím laxnost a přemíru sebevědomí, půjde okamžitě dolů. Nebyl to jeho zápas. Propadal, byl trošičku pomalejší, nezískával míče jako v minulých zápasech. Někdy se to stane. Na druhou stranu jsem chtěl, aby pocítil, že nějaké utkání nebude jednoduché.“

Poprvé se trefil navrátilec Tomáš Poznar. Tohle od něj potřebujete, že?

„Ano, byl to krásný gól a jsem za něj rád. Potřeboval to protrhnout. Ale měl dalších čtyři pět momentů, že kdyby byl na přední tyči, dostal by se do stejné pozice. Jenže on byl na zadní. Kdyby měl trošku větší čuch na to, kam poletí balon, mohl se dostat ještě do víc šancí.“

V útoku je za ním díra. Nechcete to řešit příchodem dalšího hroťáka?

„A kde ho seženeme? Sehnat dneska útočníka, aby nešlo jen o doplnění kádru je strašně těžké. Potřebujeme někoho, aby zvednul kvalitu. Jenže buď je takový hráč drahý anebo nechce hrát druhou ligu. Kdyby se někdo objevil, určitě bychom o tom uvažovali. Musíme si s tím poprat a poradit si. V útoku můžou hrát Brandner nebo Latyr. Určitě je alternativa i stoper Kuba Černín, naštěstí jsme ji zatím nemuseli využít. A byl bych rád, kdyby to tak zůstalo.“