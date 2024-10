Horákova červená potopila Spartu B. Podpořím ho, říká trenér Loučka

Začněme u vyloučeného Romana Horáka, který odcházel ze hřiště se slzami v očích a vypadal dost zdrceně. Co mu řeknete?

„Není moc co mu říkat, je to velmi vnímavý člověk. Ví, co udělal. Mrzí ho to. Rozhodně to není typ hráče, který by chtěl někoho zranit. Byl tam prostě pozdě a šel tam špatně. Nepříjemná situace. Hodně se s tím teď pere. Teď to není o tom, že bych mu měl něco vyčítat. Spíš ho podpořím.“

Rozhovor pokračuje pod příspěvkem.

Horák však váš výkon příliš nepodpořil, do červeného skluzu jste dominovali. Domácí si nevěděli rady.

„Jak říkáte. Vstoupili jsme do utkání velmi dobře, byli kvalitní jak dozadu, tak do útoku. Pramenil z toho první gól, který jsme zaslouženě vstřelili. Pak ale přišel smolný okamžik s červenou kartou, který ovlivnil utkání. Hrajete 75 minut jenom v low blocku, což je proti týmu, který Sigma postavila, složité. Byl to prvoligový tým, jemuž je složité konkurovat.“

Jaké to je připravovat se na soupeře, který jednou nastoupí s mladým Jalovičorem a podruhé s takřka áčkovou sestavou? Váš koncept je jiný, že?

„To, co teď řeknu, prosím berte s veškerým respektem ke komukoli. Nám je asi jedno, jaká sestava proti nám nastoupí. Snažíme se spíš pracovat na věcech, které chceme vidět v naší hře, a pokusit se to praktikovat během utkání. Nemůžu říct, že jsme takovou Sigmu neočekávali. Její áčko hrálo v Hradci už v sobotu, takže bylo možné, že rezervní tým bude posílen. Ale nevěnovali jsme tomu extra velkou pozornost. Soustředili jsme se na náš game plan, prvních patnáct minut ukázalo, že jsme byli nachystaní dobře.“

Dalibor Večerka odjížděl s berlemi a zabandážovaným kotníkem. Jak na tom je?

„To se teprve uvidí, neumím odpovědět.“

Nepřijde vám, že se Radek Šiler svým chováním zbytečně vyvádí z komfortní zóny?

„Někteří hráči to potřebují. Ode mě určitě neuslyšíte, že je to správně. Na druhou stranu si nemyslím, že by to tentokrát bylo extra přes čáru. Hrajete od patnácté minuty v oslabení, je jasné, že létají emoce. Radkovi je dvacet let, pořád se s nimi učí pracovat. Určitě ho za to nepochválím, ale zase ho nebudu řezat bičem, že se takhle nemůže chovat. Emoce k fotbalu patří.“

Nestouplo mu desetigólové jaro do hlavy?

„Nemyslím si.“

Roman Mokrovics letí do Manchesteru na zápas UEFA Youth League proti City, že chyběl?

„Mokras byl dlouho zraněný, má individuální program.“

S podzimem jste zatím spokojen jak?

„Pokud se na to podíváme z bodového hlediska, určitě jsme za očekáváním. Prvních osm kol nebylo podle představ, ale od první repre přestávky nabíráme směr, kde bychom asi chtěli být. Cíl je ještě daleko, ale má to vzrůstající tendenci.“