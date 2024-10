Posila pro Plzeň? Máme dohodu, říká Kameník. Vyškov umí i gólmany

Oči diváků během pohárového utkání s Bohemians na retro stadionu v Drnovicích směřovaly zejména k němu. Fakt má Abdoulaye Sylla v druholigovém Vyškově takovou výkonnost, aby se po vzoru svých předchůdců posunul do Plzně? Do evropského klubu s každoročními ambicemi na mistrovský titul? Konfrontace s „klokany“ měla napovědět. Guinejec sice kvůli bolavému stehnu na hřišti vydržel jen půl hodiny, ale kvalitu i potenciál naznačil. V zimě podle informací iSport.cz zamíří výš.

Sbíral odražené balony, poradil si ve složitých situacích ve zhuštěném prostoru a obloučkem vyslal do tutovky Daniela Mbonua. Pak se ale Abdoulaye Sylla chytil za pravý přední stehenní sval, dal na něj led a odkulhal. Vyškov tím proti favoritovi začal ztrácet střed pole.

„Patřil tam k těm silnějším, podal velmi dobrý výkon a potvrdil stoupající formu,“ přikyvuje zklamaně kouč Jan Kameník. „Doufám, že to bude jen koňar, protože jinak by byl do konce podzimu asi nepoužitelný. Ale afričtí hráči jsou zocelení, většinou nemívají svalové problémy, tak snad bude do neděle v pořádku,“ dodává.

Nelze se Kameníkovi divit, že počítá dny a doufá v brzký návrat defenzivního záložníka. Dobře tuší, že utkání na Žižkově a s Jihlavou budou pro 24letého Syllu s nejvyšší pravděpodobností posledními v dresu MFK a fotbalista, který v minulosti prošel belgickou i francouzskou ligou, se bude brzy opět stěhovat. „Je to jedna z možností. Máme od léta nějakou dohodu, kterou budeme chtít dodržet. Uvidíme, jak se on sám bude cítit. V listopadu po konci soutěže bude dost času se o všem bavit,“ naznačuje.

Nejžhavější linka je podle informací iSport.cz vzoru Sampsona Dweha, Cheicka Souarého či Idjessiho Metsoka ta z Plzně, jakkoli se snažily všechny strany spojení utajit. Generální manažer Vyškova Zbyněk Zbořil je se svým bývalým trenérem Janem Trousilem, jenž momentálně působí u Viktorie jako asistent, stále v kontaktu. O jeho největších klenotech mají na západě Čech dokonalý přehled, stejně tak o případné formě působení.

„Předpokládá se, že Sylla, stejně jako dřív ostatní, půjde do Plzně na hostování s opcí. Není to jediná varianta, ale i díky vztahům je momentálně nejblíže,“ říká redakční zdroj. Šlo by o posunutí již devátého zahraničního hráče do Chance Ligy v krátké době! A nutno dodat, že do špičkových celků, nikoli zachraňujících se. Kromě zmíněného tria z Plzně připojme Issu Fombu v Ostravě, jablonecké duo Bienvenue Kanakimana, Alexis Alégué a Santiaga Enemeho s Azizem Kayondem (byť ten přestoupil formálně ze spřáteleného Leganés) v Liberci.

„Jsme za ně rádi. S někým jsme v kontaktu víc, s někým míň, ale těší nás, když je vidíme běhat po ligových trávnících,“ popisuje Kameník. Možná zbytečně skromně, to on s realizačním týmem má přece na progresu cizinců zásadní vliv.

„Snažím se dívat alespoň na různé highlighty, takže vím, že Eneme hrál velmi dobře a ještě dával premiérový gól. Kayondo taky hraje pravidelně, Beny s Alexisem víceméně taky. Cheick nebyl úplně zdravotně v pořádku, ale taky mu věřím. Jen Fomba zatím v Baníku asi nenaplnil potenciál, když nastupuje převážně za béčko,“ rekapituluje kouč.

Za zmínku nestojí pouze trpělivé piplání Afričanů, ale i práce s gólmany. Nejen hvězdička Antonín Kinský se ve Vyškově nakopla k prvoligové kariéře. Do fazóny se dostal i Jan Stejskal, současná jednička Pardubic. Dalším na řadě bude Jiří Borek, v záloze je talentovaný Martin Hrubý.

Není to náhoda, pochvala musí mířit i za trenérem brankářů Rostislavem Horáčkem. „Jirka se dostal do jednadvacítky, Hrubas zachytal dobře proti Bohemce. Ti kluci přicházejí výborně připraveni už ze svých klubů (v Borkově případě Slovácko, v Hrubého Baník), dopékáme je všichni společně, ale vidím, jak se každým dnem díky poctivosti zlepšují,“ těší Kameníka.

V zimě ho čeká další bláznivé transferové okno.

Pohled Michala Kvasnici

Kameník zaslouží „shortlist“

Když vybíraly Pardubice náhradu za Jiřího Saňáka, do nejužšího výběru zařadily dvě jména. Davida Střihavku a Ondřeje Smetanu. Teď hledá trenéra i Slovácko a také v Uherském Hradišti figuruje nejvýš na seznamu kouč Ružomberku.

Je to prosté: Smetana dělá na Slovensku s průměrnými fotbalisty zázraky, nebojí se tvrdé šichty, umí pragmaticky dojít k výsledkům, dokáže rychle zanalyzovat kádr a trefit správný způsob hry i rozestavení. Rozvíjí sebe i tým, jednou povede top klub.

Je však zvláštní, že nikde nebývá zmiňován Jan Kameník. Ve Vyškově, jehož infrastruktura a přestupová období připomínají spíš „lunapark“, odvádí s asistentem Tomášem Joslem a spol. výbornou práci. Prvoligovou ve třetiligových podmínkách. Zasloužil by si aspoň „shortlist“.