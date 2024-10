Fakt jsem dal gól po roce? Ty jo, to je dlouho, líčil Čermák. Fandí Julišovi

Vzpomenete si, kdy jste skóroval naposled?

„Ty jo, už je to dlouho...“

Takřka na den rok.

„A víte, že vlastně fakt jo? Už si vzpomínám: loňský listopad za Dunajskou. Letí to.“

Bylo to v rámci slovenského poháru ve Spišské Nové Vsi, celkem jste se tam trefil ve třech zápasech třikrát. Teď zase, evidentně jste expertem na pohár.

„To nevím. (úsměv) Ale mám každopádně radost, že gól byl vítězný a vedl k postupu. Byl to i kvůli terénu těžký zápas, soupeř byl nepříjemný, dobře organizovaný. O to víc to chutná.“

Nebuďte skromný, ráz utkání jste pomohl jako žolík změnit i vy.

„Když se pak dostaneme na útočné polovině na míč a držíme ho, je to super. Závěr už byl fajn, tak to mám rád.“

V Ďolíčku jste spokojený?

„Až na jeden nebo dva pokažené zápasy, které jsme mohli zvládnout lépe, ano. Jsem spokojený, ale ne uspokojený. Pořád pracujeme na tom, abychom se zlepšovali víc a víc. A stoprocentně věřím tomu, že do konce podzimu ještě uděláme dost bodů. Jsme zdraví, takže musíme ještě zabrat.“

Našel jste po roční pauze jiné Bohemians?

„Neřekl bych, je to hodně podobná Bohemka. Moc hráčů se tady ani neprotočilo za dobu, co jsem byl pryč. Já přicházel v zimě, to už byl Květák (Roman Květ) a další kluci stejně pryč. Jinak se kádr víceméně drží stejně. Jedinou novinkou je trenér Hejkal.“

Zdraví drží?

„Musím zaklepat, že kolena drží, což je důležité. Trošku jsem měl problémy se svalem, ale je to na dobré cestě.“

Kéž by si to řekl i váš velký kamarád Lukáš Juliš, že?

„Mrzí mě to, protože minulou sezonu měl fantastickou. Co má teď dělat, když se Klímičovi (Janu Klimentovi) daří a ještě má problém s kolenem... Jsme furt v kontaktu, v každé reprezentační pauze se s rodinami v Praze vidíme. Věřím, že se Julda uzdraví ještě v tomto roce a na jaře bude zase dobrej.“