Kronďák skautoval pro Plzeň, teď zvedá Táborsko: Musíte hledat jinde

Vyhrál ve Vlašimi, porazil olomoucké béčko a v Prostějově urval remízu v poslední sekundě. Ve středu bude chtít Kronďák vyřadit v MOL Cupu rivala z Českých Budějovic.

Podle sportovní formy Táborska a Dynama i kurzů sázkových kanceláří nemá regionální derby favorita. To je výzva, ne?

„Pro mě je velkou výzvou v sobotu Zlín. Nicméně trénuju v Táborsku, které jsou v jižních Čechách. A jelikož jsou v jižních Čechách i České Budějovice, rozumím, že pro celý region jde o prestižní zápas. Nedá se na nic šetřit, navíc už za další tři dny bude konec podzimní části. Takže je třeba vybrat správné typy, abychom to všechno zvládli a přezimovali spokojení.“

Teď po sedmi bodech, které vás vystřelily na šestou příčku, spokojeni nejste?

„Ale ano, začátek angažmá hodnotím určitě dobře. Před zápasem v Prostějově jsem chtěl třeba ještě víc, ale se vší pokorou musím zpětně brát i remízu, kterou jsme urvali silou vůle. Prvních dvacet minut jsme byli v autobuse, ne na hřišti. Pak jsme to doháněli. Závěr už byl vabank, ale pořád mužstvo poznávám. Těší mě, že vidím morál. Hráči nechtějí nic vzdát za žádného stavu, to je pro mě hrozně příjemná zpráva. Fotbal miluju, ale někdy je to boj. Takže ať chceme nebo nechceme, někdy se musíme vyrovnat soupeři i jinými věcmi. Třeba tím, že jde na poslední roh brankář, který vyhraje hlavičku a ostatní střelu dorazí. Jsme správně nastaveni na to, abychom body urvali.“

A to jsem si myslel, že mančaft bude po nepovedeném startu podzimu psychicky dole.

„Minulá sezona, kdy se uhrála baráž, byla pro Tábor fantastická. Pak ale vždycky zákonitě ve fotbale přijde pád. Tak to chodí, ať se vám to líbí nebo ne. Není to kapela, furt se nemůže vyhrávat. Našel jsem dobré mužstvo, které je nějakým způsobem přichystané. Já se snažím některé věci změnit a hlavně dodat sebevědomí. Zatím se mi ukazuje, že v týmu je nejen charakter, ale i kvalita. S tím žádný problém není.“

Když přišla nabídka z Táborska, měl jste dilema, zda opustit zajímavý skautský džob v Plzni?