Markeťák Švancara bez smlouvy! Zbrojovka mění vedení, kdo přichází?

Rošády v majetnické struktuře a ve vedení brněnské Zbrojovky se dotknou také budoucnosti Petra Švancary (47). Bývalý útočník a dnes bavič, propagující svůj milovaný klub v různých (i nefotbalových) show, už nebude mít s organizací smluvní vztah. Za šéfa Václava Bartoňka prý pobíral měsíční mzdu 18 tisíc korun. „Seděli jsme s ním. Řekli jsme si, že se můžeme bavit o nějaké marketingové spolupráci, ale asi ne ve formě, v jaké to bylo,“ potvrdil pro iSport.cz Jan Mynář, nový generální manažer.

Během éry svérázného majitele Václava Bartoňka byl Petr Švancara členem marketingového oddělení. Jinými slovy, vyslancem a reprezentantem nyní druholigové Zbrojovky na různých akcích pro fanoušky, sponzory. Prostě dělal reklamu sobě i klubu. Za apanáž. Odteď už na výplatní pásce klubu nebude. Je možná pouze občasná externí spolupráce.

Obě strany se prý vůbec nerozchází ve zlém. „Petr s tím přišel sám,“ tvrdil generální manažer Mynář. „Byla to úplně bezproblémová diskuze. Řekl, že v klubu nemusí nutně figurovat a že si můžeme říct, jak by to mohlo fungovat. K tomu jsme zatím nedošli,“ přiznal.