Vyškov řeší posily z ligy i odchody klíčových opor. Vyptává se také Baník

Vyškov sice drží díky 27 bodům bronzovou pozici zaručující účast v baráži, nicméně s pouhými sedmnácti vstřelenými góly je v tomto ohledu spolu s dalšími třemi celky úplně nejhorším mužstvem druhé ligy. Proto je pochopitelné, že se management dívá zejména po posilách do ofenzivy.

Podle informací iSport.cz by měl z Liberce na stadion do Drnovic zamířit Olaf Kok. Dvaadvacetiletý nizozemský útočník přerostl ČFL, béčko je mu malé, zároveň do Kováčova áčka vede cesta zatím složitě. Proto by měla být štace v Jihomoravském kraji ideálním mezistupněm.