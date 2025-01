Petržela a Líšeň? Prý ne! Ve hře jsou jiné kluby. Manažer: Pořád má kvalitu

Tak kam dál, Milane Petrželo? Fotbalový nezmar už nemá budoucnost ve Slovácku, kde mu po sezoně končí smlouva. V řešení je jeho zimní odchod do druhé ligy. Podle informací iSport.cz však nezamíří do ambiciózní Líšně, byť si ho jeho bývalý kouč z Plzně Pavel Vrba v týmu přál. Sportovní úsek měl prý jiný názor, takže se do popředí dostávají jiné varianty – Zlín a Viktoria Žižkov! „Před svátky jsem s ním mluvil a zjišťoval, jaká je jeho situace,“ přiznal Pavel Hoftych, sportovní manažer pražského celku a odborný poradce druholigového lídra ze Zlína.

Má tedy rychlonohý záložník blíže do Zlína, který pádí za postupem do nejvyšší soutěže, anebo na Žižkov? Viktoria na podzim překvapila, přezimuje na čtvrtém místě. Útok na barážové příčky je příjemným bonusem. Zkušený křídelník by se k naplnění smělého cíle hodil. Zlínu by pak mohl pomoct k bezproblémovému udržení prvního místa.