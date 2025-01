Vrba už šéfuje Líšni: Tlak? Jako když hrajete o titul. Zlatý padák nemá

Při závěrečné hře na dvě brány na umělé trávě v Kučerově ulici postával Pavel Vrba za lajnou a sledoval, jak si vedou první tři nové posily – Jaroslav Málek z Opavy, Luděk Pernica ze sousední Zbrojovky a Martin Pospíšil z Olomouce. Zkušených borců, kteří mají okamžitě pomoct Líšni ke splnění náročného úkolu, přijde v zimní pauze víc. Nebude však mezi nimi čtyřicátník Milan Petržela ze Slovácka, jak už deník Sport a web isport.cz. informoval. „Kdyby se nám nepovedlo skončit do třetího místa, je to i pro mě zklamání,“ vyznal se bývalý kouč reprezentace, Sparty či Plzně.

Jak se vám zamlouvá stávající skladba kádru?

„Kvituju to, že je tento výběr hodně fotbalový a noví hráči by mu měli dodat právě takovou tvář. Mají toho hodně za sebou. Věřím, že Líšni pomůžou. Jsou tu ambice postoupit do první ligy. To mě oslovilo nejvíc. Hned na první schůzce mi bylo řečeno, že to klub chce zkusit. Tlak bude podobný, jako když hrajete o titul. Akorát asi před méně diváky.“ (úsměv)

Kdo dorazí dále? Obránce Radim Řezník, váš další bývalý svěřenec z Plzně?

„Nevím, že by se toto jméno otevíralo… Rozhodně nechci tvrdit, že je kádr uzavřený. Další hráče hledáme. Ještě by mohli přijít jeden, dva maximálně. Vždycky jsou prioritní útočníci, ofenzivní hráči. Možná se někdo objeví po uzavření soupisek prvoligových týmů. Pospu (Pospíšila) a Perňu (Pernicu) znám velice dobře, jsem rád, že přišli. Měli by to zvládnout, jsou zkušení. Pro Líšeň by to mohlo znamenat zkvalitnění mezihry a dalších věcí. Noví hráči vždycky přinesou oživení do mužstva.“

Nepřijde naopak záložník Milan Petržela, jehož jste si přál, ale nakonec jeho transfer podle našich informací neprošel přes vedení. Je to tak?

„O Milanovi jsme se bavili, ale v dané chvíli se to dál nerozvíjí.“

Jste připravený na to, že budete v nižší soutěži pro příznivce soupeřů trošku jako atrakce?

„Myslíte taková opička? (smích) Někteří mě možná dlouho neviděli, tak po mně budou pokřikovat. To je život, nic nenaděláte.“

Těšíte se na novou výzvu?

„Přicházím po nějakém čase do vrcholového fotbalu. Beru to tak, že Líšeň má dneska profesionální podmínky a samozřejmě i vysoké ambice. Snad nějakým dílem přispěju k tomu, aby byli majitel, hráči a fanoušci spokojeni. Těším se.“

Cílem klubu je už letos minimálně postup do baráže, ovšem manko na třetí příčku není malé. Aktuálně činí sedm bodů. Je to opravdu reálná meta?

„Ano, ztráta je dost velká. Nebude to vůbec nic jednoduchého, týmy před námi si budou chtít uhrát baráž taky. Ale určitě se chceme dostat do třetího místa. Tak to je. Nemůžeme říkat nic jiného. Kdyby se to nepovedlo, je to pro nás zklamání. Podmínky i kvalita hráčů, kteří sem přišli, ukazují, že to Líšeň nevzdala. Popereme se o to. V kádru jsou dobří hráči. Ne takoví, které byste posbírali někde po okolí. Byli dlouhodobě vybíráni a už potvrdili ve druhé lize svou kvalitu.“

Kdybyste nesplnili zadání, bylo by po sezoně ve hře i vaše místo?

„O mém místě se jedná dlouhodobě každý měsíc. (úsměv) O tohle vůbec nejde. Majitel má určité vize, přichází sem hotoví hráči. Prostě chce, aby se Líšeň dostala do ligy. Myslím, že se i tady vytvoří obrovský tlak. To je realita, kterou bereme. Říkat, že chceme hrát do šestého místa, by byl alibismus a vůbec by se to neshodovalo s tím, o čem se bavíme v kanceláři. V každém utkání budeme chtít dokázat, že máme na to, abychom hráli první ligu.“

Ptal jste se už, kde byste hráli nejvyšší soutěž? Vhodný stadion nemáte.

„To už není moje starost. Neptal jsem se na to. Zeptejte se mě v červnu.“

Dojde rychle k úplné profesionalizaci kádru?

„Nevím přesně, kdo má jakou smlouvu. Zatím máme naplánované tréninky na dopoledne a všichni hráči tady jsou. Je to dotaz spíš na někoho jiného. Asi to spěje k tomu, aby byli všichni hráči profesionálové. Myslím, že to tak bude.“

S kým jste vlastně jednal vy?

„Se všemi lidmi, co jsou v klubu. Není tu nikdo, kdo by mě neznal.“

Máte v kontraktu „zlatý padák“?

„Kdybyste letěli letadlem a vyskočili s tímto padákem, něco by se vám stalo. Nevím, jestli by vám pomohl.“

S majitelem, zámožným byznysmenem Igorem Faitem jste se osobně potkal?

„Viděl jsem se se všemi, se kterými jsem se potřeboval vidět. Pokud mě paměť neplete, s panem Faitem jsme seděli už před pár lety, kdy měl zájem vstoupit do Zbrojovky. Nějakou schůzku jsme měli. Tenkrát to bylo hlavně přátelské povídání o fotbale, teď už se řešily konkrétní věci.“

Je pravda, že jste v předchozích měsících vypomohl s tréninky jinde?

„Asi dvakrát jsem byl v Kozlovicích. To byla spíš zábava. Netlačil jsem se Kobylíkovi (trenérovi Davidu Kobylíkovi) na místo.“

Jak vnímáte městského rivala Zbrojovku?

„Soupeření mezi kluby asi existuje. Samozřejmě beru Zbrojovku tak, že patří do ligy a má v Brně a okolí obrovskou podporu. Na druhou stranu nevidím důvod, proč by Líšeň nemohla postoupit s ní. Bylo by ideální, kdyby se hrálo derby v nejvyšší soutěži. Momentálně z klubu cítím dlouhodobější ambice. Ale je otázka, jestli to tak budu cítit za tři měsíce.“ (úsměv)

Dojíždíte z Přerova?

„Ano, ale budu tu mít vytvořeno i zázemí k přenocování, když přijedeme ze zápasu pozdě. Pokud dodržuju rychlost, mám to na stadion pětatřicet minut. A když ne, tak třicet.“

