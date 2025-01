Cenný skalp. Béčko Sparty porazilo Liverpool, pomohly „posily“ z Marbelly

Letenští se představili na Ostrovech s řadou nových tváří. Do týmu zapadli navrátilci z hostování Tomáš Schánělec a Daniel Kaštánek. Vedle něj pak v základní sestavě naskočil zkušený středopolař David Pavelka, jenž byl před startem přípravy převelen do béčka z prvního mužstva.

Loučka měl k dispozici také Radka Šilera, Vojtěcha Hranoše, Daniela Ruse a Lukáše Penxu. Čtveřice mladíků absolvovala část soustředění ve Španělsku s týmem Larse Friise, v úterý večer pak rovnou z letiště v Málaze putovala do Anglie, aby čelila jednomu z top týmu. Byť Liverpool v Premier League International Cupu ve čtyřech zápasech ani jednou nebodoval.

Přesto v jeho dresu nastoupil proti Spartě devatenáctiletý talent Jayden Danns. Mladičký útočník si v minulé sezoně připsal dva starty v nejvyšší anglické soutěži, navíc v sobotu pomohl týmu trenéra Arneho Slota jedním gólem k vítězství 4:0 nad Accringtonem a postupu do dalšího kola tradičního FA Cupu. V základní sestavě Reds nastoupili i záložníci James McConnell a Trey Nyoni, kteří mají rovněž už zkušenosti s áčkem.

Danns, nadějný Angličan, se trefil i ve středečním zápase, když v jedenácté minutě obešel letenského gólmana Pedra Cuestu, českého reprezentanta do devatenácti let.

Sparťané zvolili klasickou formaci 3-4-3, i když první mužstvo momentálně sází na hru se třemi středními záložníky a dvěma útočníky. Loučkovi svěřenci se postupně dostávali do šancí, nejvíc z nich Šiler (muž s jedním startem v Chance Lize). Dvacetiletému útočníkovi nejprve nebyly uznány dvě branky, přesto hlavou vyrovnal. Obrat dokonal ještě do poločasu stoper Jakub Uhrinčať.

Mladá Sparta proti supertalentům ze City: kolotoč a zkušenosti. Musí potlačit ego, říká kouč Video se připravuje ...

Ve druhém poločase pak přidal třetí gól Schánělec. „Na první zápas po volnu bylo ve hře hodně dobrých věcí, po celou dobu utkání jsme drželi velkou intenzitu,“ pochvaloval si trenér Loučka, jenž načal u druholigové rezervy už druhý rok.

Letenští v prestižním mezinárodním turnaji odehráli čtyři utkání ve skupině. Na úvod si připsali dvě porážky s Norwichem (1:2) a Fulhamem (1:3), na celkových šest bodů dosáhli po výhrách nad Manchesterem United a Liverpoolem. Přesto ve skupině skončí nejlépe třetí, což je na postup do čtvrtfinále málo.

„S odstupem času je škoda, že jsme v předchozích utkáních neudělali ještě nějaký bod navíc, protože letět do Anglie ještě aspoň na jeden zápas by bylo fajn,“ litoval Loučka.

První soustředění v zahraničí

Jeho tým odstartoval zimní přípravu bez dvou stěžejních hráčů druholigového podzimu. Střední obránce Dalibor Večerka přestoupil do Teplic, záložník Nelson Okeke bude hostovat v Bohemians. „Zasloužili si udělat další krok. Pro nás je to oslabení, ale zase jsme tady od toho, abychom hráče posouvali do vyšších soutěží,“ poznamenal Loučka.

Naopak v kádru přivítal středopolaře Kaštánka, navrátilce z Hradce Králové, a Pavelku. „Jsou zkušení, prošli si ligovými angažmá,“ podotkl trenér. K tomu mu přibyl ještě Schánělec, jenž se po předčasném konci v Jablonci připojil k béčku.

Sparťanští mladíci odehrají v lednu ještě dva přípravné zápasy, když se potkají s třetiligovým Ústím nad Labem a Českými Budějovicemi z nejvyšší české soutěže. Na začátku února pak odlétají na desetidenní soustředění do španělské Marbelly, kde se aktuálně připravují ligové týmy jako Sparta, Slavia a Liberec.

Půjde vůbec o první zahraniční kemp pro letenské béčko. „Je to skvělé, poprvé si rezerva někam vyjede na delší přípravu. Jsme rádi, že se nám to podařilo dotáhnout. Moc si toho vážíme a samozřejmě se budeme snažit to využít co nejlépe,“ zakončil Loučka. Jako generálka na jarní část poslouží utkání s polským celkem Zaglebie Lubin.

Liverpool FC U21 - AC Sparta Praha B 1:3 (1:2)

Branky: 11. Danns – 22. Šiler, 41. Uhrinčať, 69. Schánělec.

Liverpool: Miscuir – Pinnington, Norris, Jonas, Nailo, Mc’Connel, Hill, Laffey, Danns, Nyoni, Pillinet.

Sparta: Pedro Cuesta – Říha, Uhrinčať, Jedlička – Hodouš (88. Novák), Pavelka (46. Tošnar), Kaštánek (63. Osmani), Penxa L. – Rus (63. Michl), Šiler (46. Schánělec), Hranoš.