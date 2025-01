Vrba: Hvězdné posily? Asi to bude chtít trošku času. Hapal by měl být drzejší

Posily si v Líšni podávají dveře a trenér Pavel Vrba (61) má ještě pět týdnů na to, aby připravil druholigový tým k ambicióznímu útoku na baráž o nejvyšší soutěž. Kromě známých Čechů (Pernica, Pospíšil, Přichystal, Yunis atd.) dorazila do brněnské čtvrti dvě interesantní jména z ciziny – útočníci Armin Hodžič a Arťom Besedin. Třicetiletý Bosňan hrál před časem Ligu mistrů s Dinamem Záhřeb a o dva roky mladší Ukrajinec válel za Dynamo Kyjev. Poslední období kariéry však měli oba slabší. „Jejich historie je hodně zajímavá,“ připustil zkušený kouč.

Jak se vám jeví Hodžič s Besedinem?

„Asi je vytipoval sportovní management, takže jsou tady. Je otázka, jakou zátěž měli před příchodem sem. Co jsem slyšel, moc velkou ne. Asi to bude chtít trošku času, několik týdnů. Potřebují se sžít s mužstvem a s prostředím. Je to pro ně něco nového.“

Nějaký první dojem z nich nicméně mít musíte.

„Samozřejmě, že když je vidíte na tréninku, jsou to fotbalisté. Možná mají handicap v kondici. V nedávné minulosti neměli takové zápasové vytížení, na jaké byli zvyklí dřív. Ale věřím, že nám pomůžou.“

Oprašujete ruštinu?

„Nemusím ji oprašovat. Z ruštiny mám maturitu. Oni trošku plavou v češtině. Snažíme se najít jazyk, abychom se domluvili.“

Budou další změny směrem dovnitř?

„Nevím o ničem. Ligové mančafty budou zužovat kádry. Může se stát cokoliv, ale teď o žádném jednání nemám zprávy.“

Jakou kvalitu mají vaši svěřenci?

„Jsem tu necelé tři týdny. Všechno teprve poznávám. Zatím vám nedokážu říct, jak na tom mužstvo je. Jsme na začátku přípravy. Tréninky nejsou jen herní, jsou tam kondiční věci. V pátek jsme hráli s Chrudimí (1:1) a v sobotu máme venku Trnavu. Proto jsme rozdělili kádr na dvě poloviny. Chceme vidět všechny hráče v zátěži.“

V kádru je i syn Pavla Hapala, kouče Baníku a bývalého vynikajícího hráče. Má Ondřej něco z táty?

„Když jsem v Olomouci poznal Pavla, byl už trošku vyspělejší, silovější, dynamičtější a drzejší. Mladej Hapi je spíš takový učeň. Věříme, že bude drzejší a rozhodnější v klíčových momentech. Jako byl táta.“