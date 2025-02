Vrba končí v Líšni! V klubu byl jen dva měsíce. „Nepřežil“ zimní přípravu

Ani do jednoho mistráku nepovede Pavel Vrba hráče SK Líšeň. Jednašedesátiletého kouče vedení druholigového klubu necelý měsíc před startem jarní části soutěže odvolalo! Důvod? Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz. nebylo vedení s jeho prací a fungováním uvnitř týmu spokojeno. Proto sáhlo k ráznému řezu.

Šokující zvěst okolo konce kouče Pavla Vrby v Líšni začala kolovat zákulisím v úterý, na soustředění do Turecka už odletí druholigový soubor bez bývalého šéfa lavičky národního týmu Česka, Sparty, Plzně, bulharského Razgradu, ruské Machačkaly či ostravského Baníku. Jeho nástupce by měl být známý brzy. Očekává se, že se do role hlavního vrátí Milan Valachovič (57), od ledna asistent s manažerskými pravomocemi.

Vrba vydržel na druholigové štaci jen sedm týdnů. Klub jeho nástup oznámil 18. prosince a tréninkový proces řídil od druhého týdne roku 2025. Od začátku to ale nefungovalo podle představ. Spekuluje se, že byl renomovaný trenér limitován zdravotními důvody, které ovlivňovaly chod mužstva. Zimní příchody navíc prý šly primárně za Valachovičem, nikoliv za Vrbou. Ten měl na tvorbu kádru malý vliv.

Rozchod obou mužů přišel záhy, ještě před koncem přípravného období. Napomohly tomu i špatné výsledky. Líšeň z pěti utkání nevyhrála ani jedno. „Pavlu Vrbovi vyjadřujeme upřímné poděkování za jeho profesionální přístup a odvedenou práci pro klub. Nyní budeme intenzivně pracovat na zajištění kontinuity v přípravě týmu a brzy oznámíme další kroky směřující k naplnění stanovených sportovních cílů,“ uvedl nový generální ředitel Libor Kleibl, jenž Vrbu přivedl a také podle našich informací odvolal.

„Já o tom nic nevím,“ reagoval ještě v úterý v poledne Karel Hladiš, jenž stál přes třicet let v čele klubu a po příchodu miliardáře Igora Faita v něm zůstal jako člen vedení. Je takřka jisté, že mužstvo na jaře povede právě Valachovič, který je u celku z brněnského předměstí už od roku 2019.

Posílená Líšeň se hodlá na jaře posunout z devátého místa až na barážovou pozici a zabojovat o postup mezi elitu. Posloužit k tomu má i tréninkový kemp v Turecku, na tamní riviéru odletí Pernica a spol. v úterý.

První soutěžní duel čeká devátý celek F:NL druhého března dopoledne na hřišti Slavie B v Radotíně. Už bez Vrby, jehož budoucnost ve vrcholovém fotbale je po další neúspěšné štaci krajně nejistá.