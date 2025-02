Vrba končí v Líšni! Ze zdravotních důvodů, v klubu byl jen dva měsíce

Šokující zvěst začala kolovat zákulisím v úterý, na soustředění do Turecka už odletí tým bez bývalého šéfa lavičky národního týmu Česka, Sparty, Plzně, bulharského Razgradu, ruské Machačkaly či ostravského Baníku. „Už to dál nešlo,“ uvedl náš zdroj.

Vrbova zapomětlivost a zmatečnost působily na tým negativně. Vedení si následně vyhodnotilo, že do takového rizika nepůjde a zasáhlo ještě před mistrovskými zápasy. „Já k tomu nic nevím,“ reagoval Karel Hladiš, jenž stál přes třicet let v čele klubu a po příchodu miliardáře Igora Faita v něm zůstal jako člen vedení.

„Samozřejmě jsem to nečekal. Nicméně to beru tak, jak to je. Přeju Líšni všechno nejlepší. Na celou situaci ale mám svůj názor. Teď to však blíže komentovat nebudu,“ prohlásil Vrba pro web Sport.cz.

Předpokládá se, že mužstvo na jaře povede Milan Valachovič, který sezonu rozjel jako hlavní kouč a po Vrbově angažování se přesunul na pozici asistenta. Posílená Líšeň se hodlá na jaře posunout z devátého místa až na barážovou pozici a zabojovat o postup mezi elitu.

Co Vrbova budoucnost? Ve vrcholovém fotbale už trenéra velkého jména těžko uvidíme.