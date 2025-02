Vyškov přijde o druhou ligu: Je to bolestné. Sloučí se klub se Znojmem?

Bude to poslední půlrok Vyškova v Drnovicích. Třetí celek Chance Národní Ligy, který dodává posily nejlepším českým týmům, pak bude bez domova. Kam se vrtne? Jedno řešení je v běhu. Klub podle informací Sportu jedná o přesunu do Znojma, kde by v případě dohody hrál a vystupoval pod hlavičkou tamního města. „Bavíme se o tom, ale je ještě potřeba naplnit hodně podmínek,“ uvedl opatrně jednatel Martin Chalupecký pro deník Sport a web iSport.cz.