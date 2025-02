Sparta má spolupráci s Prostějovem! Hanáci: Žádná farma, jiné než u Slavie

Prostějov se vrátil do domácího prostředí • Michal Kvasnica (Sport)

Záložník Lukáš Budínský se z Kazachstánu vrací do Česka, kde bude hrát za Prostějov • instragram.com/@1.sk_prostejov

Ofenzivní záložník Lukáš Budínský se po necelém roce vrací do Česka, kde bude hrát za Prostějov • facebook.com

Člověk by čekal, že profesionální fotbalové kluby na Hané budou navzájem kooperovat. Nicméně z různých důvodů se vztah Prostějova s blízkou Olomoucí nikdy nedostal do vřelé fáze. A zřejmě ani nikdy nedostane. A tak se druholigový klub na spolupráci domlouvá se Spartou! „Měli bychom začít od příští sezony. Už proběhlo několik jednání mezi Františkem Jurou a Františkem Čuprem,“ popisuje sportovní ředitel Prostějova Jiří Balcárek.

Je to velká věc, byť nikoli prvoplánová. Prostějov nebyl tím, kdo by intenzivně sháněl pomoc a ťukal na dveře velkým značkám. „Neloudili jsme,“ odmítá Jiří Balcárek. „Teď je to na lidech ve vedení obou klubů, aby se domluvili na shodě. Aby byla spolupráce prospěšná pro obě strany.“

Hanáci totiž mají v každém přestupním období potíže přivést posily. Přitom podmínky a zázemí by jim mohly závidět i některé týmy z elitní soutěže. „V tomto regionu je velký problém,“ říká na rovinu trenér Jozef Weber. „Chtěli jsme sehnat mladší kluky, nejen zkušené, jako je Lukáš Budínský. Ale fakt je to tady složité, protože Olomouc ani Ostrava už vám hráče nedají.“

Kouč naznačuje, že jak Sigma, tak Baník mají rezervy rovněž ve druhé lize. Tak proč by posilovaly konkurenci, zvlášť když Chance Národní Liga je extrémně vyrovnaná? Není nadsázka, když se řekne, že takřka všechny celky hrají o účast v baráži, ale zároveň i o to, aby nesestoupily. No blázinec...

„Přiznám se, že už jsem na to téma mluvil s Tomem Rosickým ,“ pokračuje Weber. „Teď tomu necháváme volný průběh, stejně už je po přestupním termínu a nechceme ani jednomu klubu narušovat přípravu na jaro.“

Prostějov nechce být jako Vlašim

Byť se detaily ještě budou ladit, v jednom má Weber jasno: „Nebudeme žádnou farmou.“

I proto Balcárek naznačoval, že spokojenost s paktem musí být oboustranná. Hanáci se nechtějí dostat do bodu, aby šlo o model jako například u Slavie a Vlašimí.

Veřejně známá je historka, jak byl už trenér Martin Hyský druholigovým managementem odvolán, aby následně šéf Slavie Jaroslav Tvrdík verdikt změnil a vrátil jej o pár hodin později zpátky do funkce. Tohle nastavení prý na trase Prostějov-Strahov/Letná nehrozí.

„Znám akademii i zázemí Sparty, třeba díky ní kádr okysličíme mladými talenty,“ podotýká Weber. „Já spolupráci nevidím jen na takové bázi, že k nám přijdou dva nebo tři hráči. Chtěl bych, aby se rozvíjela i naše mládež, aby se mohli naši trenéři vzdělávat a vyrazit na stáž do Prahy. Prostě abychom si tady všichni rozšířili obzory,“ doplňuje Balcárek.

Rozdíl v tabulce mezi pátým Prostějovem (22) a dvanáctou Spartou B (17) je pětibodový. Vzájemný zápas je na programu v 26. kole v květnu. Za tři měsíce už by mohlo být o přesné formě kooperace jasno.