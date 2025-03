Hoftych opět vynechá šlágr „svých“ klubů. Jedu na Slovensko, hlásí manažer Žižkova, co pomáhá Zlínu

Vstoupit do diskuse (

Je rozkročený mezi oba kluby, které si to v neděli dopoledne rozdají ve druhé fotbalové lize proti sobě. Přesto u toho Pavel Hoftych (57) stejně jako na podzim, kdy si vybíral dovolenou, nebude. Smluvní sportovní manažer Viktorie Žižkov, jenž externě vypomáhá jako konzultant Zlínu, vzájemný duel vynechá. „Jedu na Slovensko sledovat hráče,“ informoval v předstihu. V první fázi sezony vyhrál suverénní lídr tabulky doma 1:0 brankou Tomáše Poznara.

Zlínští fanoušci pojali cestu do Prahy jako výjezd jara. Klub jim zaplatí vstupenky do sektoru hostů jako výraz poděkování za podporu. Svěřenci trenéra Bronislava Červenky budou hájit neporazitelnost, pátý Žižkov stále usiluje o úspěch v podobě postupu do baráže o nejvyšší soutěž. Byť reálně na průnik mezi elitu nepomýšlí. Oba celky od sebe aktuálně dělí dvacetibodová propast, ovšem zároveň je spojuje osoba manažera Pavla Hoftycha.

Bývalý trenér Bohemians, Mladé Boleslavi, Liberce či právě Zlína v Seifertově ulici přítomen nebude. Už dříve si naplánoval pracovní výjezd na Slovensko, kde má vytipované posily. Pro koho? To neprozradí.

„Vzhledem k tomu, že mám dobré informace z obou klubů, avizoval jsem už před sezonou, že ani na jednom zápase nebudu,“ objasnil Hoftych. Je jasné, že nechce jitřit vášně a případně čelit přímo na místě nepříjemným poznámkám okolí. „Jsem rád, že se oběma daří. Zlínu až nadstandardně, má nejvyspělejší mužstvo. A také pozice Žižkova je nad očekávání. Dneska jsou to velmi zajímavé druholigové týmy,“ dodal.

Každopádně hodlá v létě svou budoucnost rozseknout jinak. Předpokládá se, že v případě už téměř jistého comebacku moravského týmu do Chance Ligy by se po letech upsal na manažerský úvazek klubu z Letné, kde dlouho působil v roli hráče i trenéra. „Nejdřív to musím probrat s předsedou představenstva na Žižkově,“ vyhnul se konkrétní odpovědi a odkázal na debatu s Milanem Richterem.