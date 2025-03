Fantiš po konci v Rumunsku: Neplatili mi. Z nabídky Csaplára neměl dobrý pocit

Kdyby věděl, jak krátká štace v rumunském Voluntari dopadne, možná by ve Zlíně, který aktuálně nekompromisně míří zpátky do nejvyšší soutěže, zůstal. „Jenže jsem tam byl už dlouho a chtěl jsem si odškrtnout sen v podobě zahraničního angažmá,“ říká Fantiš v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz. Ve Voluntari s ním působil i Lukáš Droppa, ani jeden z nich už v klubu, jenž se nachází na předměstí Bukurešti, není.

Není pochyb o tom, že se Zlín po roční pauze vrátí do Chance ligy. Neříkáte si zpětně, že jste v něm mohl setrvat a v jeho dresu se nakonec vrátit i do první ligy?

„Mohl jsem jít cestou klidu, jistoty a zůstat. Hrál jsem tam ale dlouho, osm let a potřeboval jsem nějakou změnu. Především jsem si ve své kariéře chtěl také vyzkoušet zahraniční angažmá. Tento sen jsem si odškrtl, i když to nedopadlo úplně podle mých představ (úsměv). S kluky ze Zlína jsem ovšem pořád v kontaktu, voláme si s Dominikem Simerským nebo Matějem Rakovanem. Když jsem měl přes zimu volno, pozval jsem bývalé spoluhráče na večeři a na pivo, pokecali jsme.“

Voluntari, stejně jako Zlín, před rokem sestoupilo z nejvyšší soutěže. Co vás do Rumunska zlákalo?

„Upřímně jsem si to chtěl zkusit a přitahovala mě finanční stránka. Nabídli mi nadstandardní smlouvu, takové peníze bych ve svém věku v Česku už nedostal. To, že potom výplaty nechodily, jsem bohužel nemohl vědět. Ale říkal jsem si, že kdybych to nezkusil a nešel tam, že bych třeba později litoval.“