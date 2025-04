Zbrojovka nad propastí: Hrozí pád do MSFL! Co vše za tím je? Špatná fyzička, ligové platy...

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 4 )

Vstoupit do diskuse ( 4 )

Vybavíte si, jak před devíti lety spadly z nejvyšší soutěže dva velké a tradiční kluby Baník Ostrava a Sigma Olomouc? Taky si to dlouho nikdo neuměl představit. A stalo se. Letos hrozí ještě větší fotbalová tragédie Zbrojovce. Tým je celou sezonu v tristním stavu. Nevyhrál ani jeden z deseti domácích zápasů a devět kol před koncem druhé ligy padl na úplné dno tabulky. Hola hola, MSFL volá?! „Nedivil bych se, kdyby to tak dopadlo,“ říká nejmenovaný činovník od konkurence.

Domácí porážka 1:2 v derby s Vyškovem byla zatím pomyslným vrcholem zmaru Zbrojovky. Klub, který na podzim vyměnil majitele (OneCap za Václava Bartoňka), kompletní vedení, později zkusil rošádu na trenérském postu (Marek Zúbek za Jaroslava Hynka) a promíchal kádr, pořád trčí ve tmě. A ta je hustší a hustší. „Přišlo mi, že na týmu visí deka. Je tam málo odvahy. Na tréninku vidím, co všechno kluci dokážou, jenže se nám to nedaří přenést do zápasu,“ uvedl v sobotu Zúbek. Podobně mluvil jeho předchůdce…

Žádné novinky nepomáhají, z Brna je aktuálně výsledkově nejhorší tým soutěže. Přitom patří rozpočtově na úplnou špici, hráči pobírají na druhou ligu vysoce nadstandardní platy. Záložníkovi Jakubu Janetzkému nabídla Zbrojovka víc než