I když společnost OneCap v čele s renomovaným právníkem Jaroslavem Havlem odkoupila majoritní podíl ve Zbrojovce teprve na sklonku minulého roku, už je v běhu nástup nového vlastníka či minimálně extrémně ekonomicky silného generálního partnera. Má jim být Vojtěch Kačena, zdatný fyzik a matematik, jenž jako hlavní akcionář řídí společnost Second Foundation a patří mezi movité české podnikatele střední generace.

Jeho stále rostoucí firma se zabývá algoritmickým obchodováním s plynem a elektřinou, kterou denně ve velkém přeprodává dál. Za rok 2023 zobchodovala přes 60 terawatthodin, což je více než spotřeba elektřiny v celém Česku. Její hodnota postupně vzrostla na několik miliard korun. Jedním z jejich zakladatelů byl miliardář Tomáš Krsek, jenž poskytl vstupní kapitál. „V tuto chvíli logicky nemohu uvést žádné další podrobnosti, nicméně jednání by mohla být ukončena do závěru sezony,“ prohlásil GM Mynář ke Kačenově „angažmá“.

Poslední oficiální zprávou o činnosti Second Foundation, která zaměstnává na čtyři stovky odborníků, je investice ve výši necelých 400 milionů korun na výstavbu obrovské baterie na skladování elektřiny v německém Königsee. Další jsou v plánu v blízké budoucnosti.

Společnost vydělává velké peníze především tím, že svým zákazníkům spravuje portfolia obnovitelných zdrojů různých typů. „Typicky se jedná o penzijní fond, který má velké portfolio větrných elektráren například v Japonsku. Sami neumí vývoj elektřiny dobře predikovat a my to pro ně za malou úplatu uděláme. Cílem je dodat elektřinu z elektrárny na trh v době, kdy je to nejvýhodnější,“ popsal nedávno Kačena pro Seznam Zprávy. „Dokážeme predikovat lépe než kdokoliv jiný,“ dodal majitel šest let staré firmy, která raketově roste a generuje obrovské zisky.

Část z nich má český podnikatel v příštích letech „rozpustit“ do slavného brněnského klubu, jemuž aktuálně hrozí sestup do třetí nejvyšší soutěže. Už delší dobu se Kačena angažuje v jihomoravské metropoli v oblasti školství.

Nyní se vrhá do fotbalu a jeho vize přilákala i renomovaného kouče Svědíka. V pátečním duelu ve Zlíně ještě povede Zbrojovku Marek Zúbek. Očekává se, že si nový kouč přivede do realizačního týmu svého asistenta Jana Baránka mladšího. Zůstat by měl Pavel Zavadil. Další změny přijdou po sezoně.