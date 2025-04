Saňák při debutu ve Zbrojovce volal se Svědíkem: Stav mužstva? Nikdo nebrečel

Máte za sebou dvě prvoligová angažmá, teď jste v roli asistenta tady v Brně. Byl jste nastavený tak, že pokud se Martin Svědík vrátí do práce, půjdete s ním?

„Znám se s ním dlouho, dělal jsem mu asistenta v Mladé Boleslavi. Několikrát jsme se během roku bavili, že pokud bude možnost vzít si někam větší realizační tým, tak bychom do toho šli. V týmu jsem rád, ať už jsem hlavní nebo asistent. Hlavně když přispěji k nějakému smyslu, nebo úspěchu.“

Takže jste neváhal?

„Vůbec. Když Martin zavolal, bylo to rychlé.“

Zároveň jste vypomáhal ženské reprezentaci, trenérka Jitka Klimková na vás spoléhala jako na svou pravou ruku. Nebyl to pro vás komplikovaný odchod?

„Na rovinu řeknu, že funkce asistenta u reprezentace žen není na plný úvazek. Ona i vedení svazu věděly, že pomůžu rád, ale když budu mít možnost angažmá, půjdu. To bylo domluvené. Spíše se Jitka bála, abych nějaký ten sraz vůbec odjel, ale naštěstí jsme zvládli dva. Tam nebyl problém.“

V jakém stavu jste mužstvo Zbrojovky našli? Překvapuje vás, že bylo poslední?

„My nejsme kouzelníci. Našli jsme mužstvo, nikdo tu nebrečel, nikdo tu nebyl vyřízený. Naskočili jsme do toho a nechceme se vracet do toho, co bylo. Chceme týmu pomoct v záchraně, to je základ, pak se budeme bavit dál.“

Pojďme k zápasu, remíza 1:1 s Prostějovem asi není úplně snový vstup, že?

„Musím říct, že toto utkání jsme měli vyhrát a dotáhnout do vítězství. Soupeře jsme kromě toho vlastního gólu a jedné střely do ničeho nepustili, ale ztrátou aktivity jsme dopustili vyrovnání. V této situace musíme uhrávat zápasy na nulu. Výsledek nás vůbec netěší, měli jsme to urvat.“

Jste v Brně krátce a první zápas byl hned bez hlavního trenéra. Jak to bylo komplikované? Byli jste v kontaktu?

„Byli jsme v kontaktu, úzkém. Před zápasem, během, v poločase… Měl přímý přenos z utkání. Nejsme tu od toho, abychom celé té situaci tady podléhali. Naopak musíme dřít a pracovat s týmem.“

Soupeři trochu pomohl i vítr

Už víte, zda bude k dispozici na derby s Líšní?

„O tom jsme zatím vůbec nemluvili, řešili jsme jen taktické věci. Ještě si zavoláme, ale teď to nedokážu říct.“

Nechal vám trenér Svědík v zápase hlavní slovo?

„Koučoval jsem to já, ale asi jste všichni viděli, že práce týmu je velice úzká. Převládá mrzutost z toho, jak jsme zvláštní pasivitou soupeři nabídli gólovou situaci.“

Čím si tu zvláštní pasivitu na začátku druhé půle vysvětlujete?

„Hlavní věc, kterou jsme o poločase chtěli, bylo udržet aktivitu. Nedokážu teď říct, čím to je. Byl to opak toho, co tým chtěl. Zároveň je tam i soupeř a možná jste si všimli, že mu trochu pomohl i vítr. Ale z principu toto nemůžeme dopustit, stálo nás to body.“

Co jste s hráči za těch pár dní stihli?

„Co nejrychleji se snažíme hráčům předávat principy, kterými se chceme prezentovat. Seznamování bude trvat delší dobu. Každým tréninkem se do nich ty principy snažíme dostat a k tomu vyhodnocujeme zdravotní stránku a fyzickou připravenost. Hrajeme tři zápasy během jednoho týdne. Kluci mají náběhové předpoklady, hodně zaměstnávali soupeře. Ale všem nám chyběla finální fáze, abychom přidali druhý gól.“

Bylo na týmu vidět, že už přes měsíc tým nevyhrál?

(zamyslí se) „To jsem tu necítil. Možná se to do toho promítla ta pasivita, hráčům to může svázat nohy. Ale to spekulujeme. Musíme mít větší kontrolu nad utkáním.“

Jak v kontextu předchozích utkáních Zbrojovky hodnotíte ten první poločas?

„Já nechci hodnotit to, co bylo dřív. To nedělám. Viděli jsme tam určité principy, co chceme hrát.“