Svědík? Byl to šok pro všechny. Baráž je pro nás meta, říká kouč Líšně před derby

Už šest let je Milan Valachovič (57) hlavním koučem SK Líšeň. Letos v zimě „přežil“ i Pavla Vrbu, po jeho rychlém konci se během přípravy vrátil do pozice šéfa lavičky. Sezonu určitě dokončí, rád by ambiciózní klub protáhl do baráže o nejvyšší soutěž. Co s ním bude dál? To neví. Nyní má v hlavě primárně sobotní brněnský tahák se Zbrojovkou s novým trenérem Martinem Svědíkem. „Pro nás není ideální, že se to stalo před derby,“ připouští kouč v rozhovoru pro web iSport.

Martin Svědík a Zbrojovka, jak vám to zní?

„Věděl jsem to o něco dřív, ale určitě je to pro všechny šok. Kromě Sparty a Slavie by po něm určitě sáhly všechny kluby i reprezentace. Bylo tam i nějaké zahraničí. Jen on ví, proč se rozhodl pro Zbrojovku. Já to zákulisí neznám. My se na to musíme připravit. Pro nás není ideální, že se to stalo před derby. Soupeř měl nějaké automatismy, bylo to čitelnější. Mohlo se to stát o týden později.“ (úsměv)

Víte, jestli bude na lavičce anebo platí, že vynechá ještě tento duel?

„Slyšel jsem, že by neměl být. Ale je to vlastně jedno. Stejně mužstvo připravuje. Navíc tam má Jiřího Saňáka a mladého Baryho (Jana Baránka). Martin určitě mohl za těch pár dnů něco změnit. Dodat hráčům sebevědomí, entuziasmus. Budou se chtít předvést před novým trenérem. V rámci Česka má velké jméno.“

Bude to velké derby?

„Já nejsem Brňák. Nikdy jsem neviděl ve Zbrojovce obrovskou rivalitu. Beru to jako každý jiný zápas. Věřím, že lidé po takových změnách hráčů, trenérů a majitelů přijdou. Co jiného by je mělo přilákat?!“

Vrátí vám do konce sezony důvěru Roman Potočný, který se nechal proti Baníku B zbytečně vyloučit?

„Musí to vrátit! Na tréninku vidíte, že je to fotbalista. Takové dělo v levé noze tady nikdo nemá. Věříme, že nám pomůže splnit naše cíle. Udělal blbost, on to ví. Svůj trest od nás dostal a není důvod ho trestat dál. Fotbal pokračuje.“

Je vaše mužstvo silnější než na podzim?

„Myslím, že je. Když dovedete sedm osm hráčů a pět nebo šest jich hraje v základní sestavě, je to i úspěch. Navíc když přijdou cizinci, kteří neměli v podstatě o Česku ponětí. Baráž je pro nás pořád meta. Druhá liga je fakt hrozně těžká soutěž.“

Změnily se podmínky v klubu po nástupu majitele Igora Faita k lepšímu?

„Stoprocentně. Stali se z nás profíci. Trénujeme dopoledne, máme společné obědy, pořád otevřenou posilovnu. Realizační tým se rozšířil o kondičního trenéra, o masérku, fyzioterapeutku. Máme i video analytika na stálý úvazek. Na léto je nachystaná kvalitní příprava s ligovými mužstvy plus desetidenní soustředění v Rakousku. Pomalými kroky se to zlepšuje, všechno nejde naráz.“