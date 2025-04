Premiéra snů pro Svědíka! Chybělo mi to, první cíl je záchrana. Skončí Valachovič?

Asi fakt stačilo, aby si před lavičku Zbrojovky stoupnul Martin Svědík… Ze Zbrojovky se rázem stál válec, který ve druholigovém derby přejel před dvěma tisícovkami diváků ambiciózní Líšen 4:1. Hosté s novým koučem přímo na místě, což mu nakonec rodinná situace umožnila, největšího rivala znemožnili třemi trefami do 15. minuty. „Mužstvo chválím, vstup do utkání se nám extrémně povedl,“ lebedil si Svědík. Pro jeho kolegu Milana Valachoviče to byl možná poslední zápas ve funkci. „Když nejsou výsledky, trenér to asi odnese,“ pokrčil rameny kouč poražených.

Bylo jasné, že pokud to jen trošku půjde, nenechá si padesátiletý Martin Svědík velké brněnské derby ujít. Středeční duel s Prostějovem (0:0) ještě kvůli operaci manželky vynechal, ovšem v sobotu po poledni už v Kučerově ulici v černé kšiltovce dirigoval koncert svého fotbalového orchestru. „Rozhodl jsem se ve čtvrtek večer. Děkuji své rodině,“ uvedl nástupce Jaroslava Hynka a dočasného kouče Marka Zúbka.

Od prestižní partie se čekalo všechno možné, jen ne to, že zachraňující se Zbrojovka povede v poločase nad vážným uchazečem o baráž suverénně 4:0. „Od nás to bylo celé špatné. Věci, na které jsme apelovaly, byly úplně naopak. Zbrojovka to měla strašně jednoduché. Hru jsme naprosto nepochopitelně otevřeli. Levá strana? To byl obrovský výbuch,“ hlesl domácí kouč Milan Valachovič.

Svědíkova parta mohla dát gól hned po pár sekundách. Povedlo se jí to „až“ ve třetí minutě, kdy Kutíkův střílený centr jemně tečoval Patrik Žitný. V rozkladu nebohého protivníka, který hodlá postoupit mezi elitu dříve než městský sok, pokračoval Denis Granečný, jenž s tečí obránce dokončil Vachouškův brejk. Agilní Tadeáš Vachoušek vzápětí připravil další zásah Žitnému, který dal technickým obstřelem gólmana Tomáše Vajnera nejhezčí gól utkání.

Po čtvrthodině to bylo 0:3. Domácí kouč Milan Valachovič poslal na plac místo Jana Sedláka zkušeného stopera Luďka Pernicu, aby zabránil debaklu. Ani on ovšem nezastavil další pohromu, kterou „přivezl“ do brány Jiří Texl po ideální pobídce Žitného. Trefu číslo 4 běžel přes celé hřiště slavit se spoluhráči gólman Adam Hrdina. I tohle zdokumentovalo soudržnost týmu, který hrál po výměně trenéra opravdu jako vyměněný. Vítězstvím odskočila Zbrojovka sestupovým pozicím na rozdíl čtyř bodů.

Den mu nezkazilo ani Silného snížení z pokutového kopu za faul Granečného na Erika Otrísala. „Ve druhém poločase jsme spíš chtěli zmírnit debakl a ostudu. Ale aspoň to tým odmakal,“ našel Valachovič malé pozitivum na výprasku, který ho možná bude stát místo. „To si musí vyhodnotit vedení,“ reagoval na spekulace, které přiživil svým vyjádřením výkonný ředitel Petr Kuba.

Svědík: Chybělo mi to, děláme to rádi a s láskou

U derby nechtěl (nemohl) chybět. Martin Svědík (50) poděkoval rodině, že ho navzdory zdravotním komplikacím jeho manželky do Brna pustila k ostré premiéře na lavičce Zbrojovky. Dopadla báječně. „Jsem rád, že jsem byl u toho. Každému trenérovi, který měl delší pauzu, to chybí,“ prohlásil nový kouč, jehož nástup do Brna urychlila potřeba zachránit slavný klub ve druhé lize. „Takhle přesně to je,“ přiznal po triumfu 4:1.

Čím to, že jste rivalskou Líšeň tak přejeli?

„Po rychlém prvním gólu jsme přidali druhý a třetí. Domácí z toho byli hodně zaskočení. První poločas byl velmi dobrý. Dobře jsme sbírali odražené míče a byli jsme efektivní v koncovce. Ve druhé půli přišla pasáž, která se mi nelíbila. Nechali jsme soupeře snížit, ale pak už jsme Líšeň do vyložených šancí nepouštěli. Mužstvo musím hlavně za první poločas pochválit.“

Jaké mužstvo jste našel ve Zbrojovce?

„Vyjádření si nechám pro sebe, je hrozně brzy na bližší hodnocení. Mě teď zajímají první zápasy. Určitě nás čeká hodně práce. Je to běh na delší trať. Ten týden, během kterého se všechno událo, byl hodně hektický. Navíc se během té doby hrály tři zápasy. Ale takový fotbal někdy je. Děláme to rádi a s láskou. Mám rád dobrou atmosféru, i proto jsem přišel do Brna. Chtěl bych, aby chodili fanoušci ještě ve větším počtu, ale podle toho taky musíme hrát. Lidi musíme přilákat kvalitními výkony.“

Na co jste se zaměřil v prvních dnech?

„Když to zkrátím, hlavně na organizaci v útočné a obranné fázi. Na tom bylo důležité zapracovat a přesvědčit hráče, že tohle je správná cesta. Ale po jednom zápase se nebudeme plácat po ramenou. Je to jenom jeden malý krok. Člověk si musí klást reálné cíle. Tím prvním je pro nás záchrana. Nemyslím, že to bylo v derby jiné než s Prostějovem. Kolegové odvedli ve středu skvělou práci. Myslím, že šlo jen o to, že mužstvo nezvládlo psychicky druhou půlku. Jako by se bálo vyhrát.“