Střelec Zbrojovky si řekl: Pojď, dáš gól a rozhodneš! Svědík? Je to jiný styl

Vyhrát v Líšni 4:1, to je skvělý výsledek. Jak se zrodil?

„Když to bylo po patnácti minutách 3:0, říkali jsme si, že musíme furt jezdit a makat. Myslím, že se nám to dařilo. Přidali jsme čtvrtý gól. Ve druhém poločase jsme dostali branku z penaly, ale dohráli jsme to, jak jsme chtěli. Nepouštěli jsme soupeře do větších příležitostí. Na Líšeň jsme se takticky připravovali intenzivně, měli jsme dlouhá videa. Věděli jsme, co hrát a co budou hrát oni. Měli jsme trošku i štěstí, že nám tam rychle padly ty tři góly, to se nám doma nestává.“

Liší se herní styl Martina Svědíka od jeho předchůdců?

„Je to takové jednodušší, přímočařejší. Je to jiný styl, než který jsme měli od začátku jara. Liší se i rozestavení. Zvykáme si na to. Určitě to může být ještě lepší. Ale když budeme pracovat tak jako ten týden, bude to dobrý. Takový výsledek jsme potřebovali. Hrozně nám pomohl. Věřím, že to protrhneme i doma, kde se nám tolik nedaří. Už jsme si říkali, že je Srbská prokletá. Doufám, že teď už se to otočí.“

Překvapilo vás angažmá známého kouče v posledním týmu druhé ligy?

„Víme, že klub chce postoupit do první ligy. Je věcí majitelů, jakého trenéra si sem přivedou. Jsme za něj rádi. Nevím, co víc k tomu říct.“

Těší vás osobní produktivita?

„Před zápasem jsem si sám říkal: Pojď, dneska dáš gól, rozhodneš. Vyšlo to.“