Chytrý o Líšni a miliardáři Faitovi i nabídce od mistra Ománu: Nechtěl jsem porušit dohodu

Byly časy, kdy neměl s rodinou na nájem služebního bytu v Ostravě, neboť mu Baník dlužil výplaty. Musel si půjčovat. „Zachránil“ ho odchod do Liberce a několik interesantních štací po boku Jaroslava Šilhavého. Nyní se vydává Jiří Chytrý vlastní cestou. Jakmile dal ústní příslib druholigové Líšni, kde podepsal kontrakt na dobu neurčitou, přilétla k němu nabídka z nejlepšího ománského klubu Al Seeb…

Musíte si zvykat na roli hlavního?

„Už v devětadvaceti letech jsem vedl Kroměříž ve třetí lize a pak jsem byl v klubech na nižších úrovních. Přístup je stejný. Rozdíl je v kvalitě, v tlaku, ale ne v práci s týmem. Ve fotbalovém prostředí jsem dlouho a už jako asistent jsem byl aktivní. Hodně jsem komunikoval s hráči. Rozdíl je v tom, že hlavní trenér má ještě širší záběr a další povinnosti, kterým se musím věnovat. Třeba s vedením. I Jardovi (Šilhavému) jsem říkal, že je daleko snazší dělat rozhodnutí z pozice asistenta než jako hlavní, který nese zodpovědnost.“

Lákalo vás posunout se výš?

„Už když jsme byli s Jardou u reprezentace, přirozeně to k tomu směřovalo. Tvrdil jsem, že on bude první, kdo se dozví, až ta doba přijde. Právě teď to nastalo.“

Slyšel jsem, že jste si hledal práci v Ománu a přilehlých zemích. Je to pravda?