Granečného paráda! Zbrojovka se Svědíkem jenom vyhrává. Baráž je na dohled

Už je to tak. Martin Svědík se svými spolupracovníky vrátil do Zbrojovky radost. Příchod věhlasného trenéra, strůjce historické éry 1. FC Slovácko, okamžitě zvedl hráče i fanoušky. Druholigový odpadlík se po čtyřech výhrách v řadě odpíchl do středu tabulky a baví (se) fotbalem. Rozsekání ambiciózního Žižkova 4:1 dokončil famózním lobem téměř z půlky hřiště levý bek Denis Granečný. Aplaudovaly mu dvě tisícovky lidí. „Na tréninku to zkouším, párkrát to tam zapadlo. Jednou jsem se podobně trefil v přáteláku v Chrudimi,“ líčil Granečný.

Když v závěru přeletěl dlouhý Granečného nákop vyběhnutého brankáře Jana Čtvrtečku, úspěšný střelec padl do náruče kouči Martinu Svědíkovi. Vzápětí z toho vznikl celý radostný chumel hráčů a trenérů. Další výhra, další body a nejspíš definitivní výstup ze dna. „Není to Svědíkova zásluha. Je to o celé Zbrojovce, o vedení, které mě přivedlo, o fanoušcích, o mém realizačním týmu a hlavně o hráčích. Já jsem týmový hráč,“ zdůraznil sympaticky kouč, jenž je po roční pauze ve svém živlu. Koučuje energicky, s chutí. A doručuje výsledky. „Oproti Vlašimi se výkon zlepšil, ale pořád je na čem pracovat,“ zmínil Svědík.

Tři kola před koncem je Zbrojovka víceméně zachráněná a může se směle koukat nahoru. Na třetí Vyškov ztrácí už jen šest bodíků. Baráž je stále ve hře, byť o ní kouč nechce ani slyšet. „Není to téma,“ shodil kouč myšlenku ze stolu. Pořád má primárně v hlavě, aby Brno nespadlo o patro níž.

Na lavičce Brna má padesátiletý expert zatím stoprocentní bilanci. Se svými novými svěřenci porazil Líšeň 4:1, Olomouc B 1:0, Vlašim 2:1 a nyní pražskou Viktorii 4:1. Střelcem této minisérie je čtyřgólový Patrik Žitný, oživený (kdysi) talent. „Znám ho dlouho a vím, co v něm je,“ poznamenal Svědík. „Je perfektní, jak nám pomáhá góly, ale v mezihře na něj mám ještě větší nároky. Může být lepší,“ doplnil.

Činí se rovněž Granečný, který nachytal brankáře Čtvrtečku ránou levačkou ze středového kruhu a ve čtyřech partiích pod Svědíkem skóroval třikrát. Poslední zásah byl exkluzivní. „Vždycky říkám, že to zkouším, když mám těžké nohy a už se mi nechce běžet,“ culil se zkušený krajní obránce. Takhle přímo ze středu se trefil z obrovské dálky poprvé v kariéře. „Teď po zápase mi vyprávěl, že to trénuje patnáct let,“ pousmál se trenér. „Vyšlo mu to nádherně. Je vidět, že je v pohodě, proto si zkusí takovou věc,“ ocenil.

V duelu se Žižkovem se srdečně pozdravil s bývalými svěřenci Milanem Petrželou a Josefem Divíškem, tentokrát v pozici protivníka. „Vždycky je rád vidím. Máme krásné vzpomínky,“ shrnul Svědík. Na hřišti je ale jeho mužstvo nešetřilo. „Doma musíme být nechutní. Aby sem soupeři neradi jezdili,“ reagoval.

Hráči větší nároky nových šéfů akceptovali. Vidí, že dřina přináší úspěchy. „Zvýšila se náročnost, hrajeme ve větší intenzitě. Ve druhé lize můžete hrát na krásu, když vedete o třicet bodů. Ale my jsme v jiné situaci,“ připomněl Granečný, jenž se o baráži také zmínil jen okrajově a opatrně. „Kdyby se povedla baráž, nebyla by to až tak špatná sezona, jak si každý myslel,“ pousmál se. „Ale jsme nohama na zemi. Primární je záchrana,“ dodal rychle.