Červenka: Dám si slivovičku a pivko. Zásluhu na postupu si nedělá, co posily?

Měli jste informace, že Chrudim prohrává?

„Nevěděl jsem to. Slyšel jsem někdy ve 30. minutě výsledek 2:0, ale myslel jsem si, že Chrudim vede. Nezajímal jsem se o to, spíše to tam někdo zmínil, ale neřešil jsem to a neptal jsem se. Bylo mi to celkem jedno, prostě jsem chtěl zvládnout zápas s Opavou.“

Co teď bezprostředně po zápase převažuje? Úleva, euforie, nadšení?

„Úleva, určitě úleva, protože čím jsme si procházeli... Tlak byl celou sezonu enormní, přestože jsme vedli a byli jsme pořád v čele. Mančafty kolem nás ale neustále hrály a pořád stahovaly. Teď náskok třinácti bodů tři kola před koncem vypadá krásně, ale vůbec to není tak jednoduché. Ať si někdo zkusí jít do sezony s tím, že polovina mančaftu druhou ligu nehrála. Vůbec jsme nevěděli, do čeho jdeme. Pílí, důsledností a pracovitostí jsme si ten postup uhráli sami. Poděkování patří všem klukům, celému vedení, všem z realizáku a fanouškům. Jsem rád, že se vracíme tam, kde jsme jim v minulém roce neudělali radost. Nikdo asi nečekal, že to bude tak jednoznačné, ale nebylo to tak jednoduché, jak to možná vypadá. Poslední tři zápasy chceme odehrát se ctí a odevzdat tam maximum. Věřím, že kluci to pořádně oslaví a připravíme se na nedělní utkání.“

Budete slavit s hráči?

„Nevím, já nic neplánuju. (směje se) Teď jsme postoupili, oddechnu si, zavolám rodině, dám si slivovičku a pivko. A co bude další den? Nebudu předbíhat.“ (usmívá se)

Myslel jste na první ligu, když se postup blížil?

„V průběhu jsme na to mysleli, ale já jsem takový člověk, který nic nechce zakřiknout. Vím, že by to mohlo být ještě těžké, pokud bychom zápas nezvládli a Chrudim vyhrála. Náskok by se ztenčil na sedm bodů, což by bylo nepříjemné. Pořád jsem byl na špičkách a věděl jsem, že to bude náročný zápas i náročný konec sezony. Je to pro mě úleva, ale v následujícím měsíci přijde ta nejdůležitější práce. Bude důležité vhodně doplnit tým a poskládat to tak, abychom hráli důstojnou roli. Nechceme být za odpadlíky.“

Jakou máte představu o doplnění kádru?

„Budeme to všechno řešit, je to interní záležitost. Samozřejmě víme, kde je třeba posílit a zdvojit posty. Pracujeme na tom, pracovalo se na tom v průběhu, ale všechno to bylo jenom takové oťukávání. Teď by se do toho mělo pořádně hrábnout a začít pracovat na tom, abychom měli do začátku přípravy tým poskládaný konkurenceschopně.“

Jádro zůstane pohromadě?

„Mělo by. Tým by se měl doplnit a osa zůstat pohromadě. Chceme to doplnit vhodnými typy, které nám v další sezoně pomohou.“

Zkvalitnila se podle vás první liga za poslední rok?

„Určitě. Kluby napříč ligovou tabulkou mají velmi dobré týmy a také se zvedly rozpočty. Vstoupila do toho spousta sponzorů, vkládají se tam velké peníze. Na tom je vidět, že liga stoupá nahoru a navíc je popularizovaná. Bude to obrovsky náročné, ale musíme se připravit.“

V minulém roce jste byl u zlínského sestupu, cítíte teď zadostiučinění?

„Je to zas nějaká meta, která se mi povedla. Beru to ale fakt reálně, nějaká euforie možná přijde později. Nechtěl jsem nic zakřiknout, pořád jsme byli na špičkách, pořád jsme se snažili být koncentrovaní. Jsem šťastný, ale asi to přijde až později. Vždycky si dávám nejvyšší cíle. Není to tak, že bych chtěl někomu druhému něco dokazovat, ale sám sobě chci ukázat, že na to mám, abych kluky někam dovedl. Na postupu si žádnou zásluhu nedělám, vždycky to musí kluci vykopat na hřišti.“